СК раскрыл детали побега заключенных из ИВС в Истре
Один из сотрудников изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, откуда 6 августа сбежали пятеро заключенных, намеренно отключил камеры слежения, вместе со вторым дежурным он также открыл двери камер для передачи продуктов питания, после чего оба ушли спать, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.
«Один из обвиняемых, заступив на дежурство, умышленно отключил камеры, осуществляющие видеозапись в коридоре ИВС, а также те, которые направлены на помещение дежурной части. Затем обвиняемые покинули дежурный пост, оставив его без личного наблюдения, и ушли спать. Кроме этого, дежурные оставили открытыми так называемые «кормушки» — двери камер для передачи продуктов питания, что позволило пяти обвиняемым, содержавшимся под стражей, совершить побег», — рассказали в ведомстве.
Обоим сотрудникам ИВС предъявили обвинения в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Наказание по данной статье составляет от трех до десяти лет лишения свободы. Ранее работников изолятора арестовали до 5 октября.
Александр Бутнару, Николай Тетеря, Александр Мавриди, Денис Грозаву и Иван Цуркану сбежали из ИВС 6 августа. Изначально следствие предполагало, что они открутили замки дверей с помощью гаечного ключа и скрылись.
Ранее сегодня МВД сообщило о задержании двух последних в Подольске. Остальных трех все еще разыскивают. При этом Мавриди был арестован по подозрению в убийстве «мясного короля» Владимира Маругова. По информации СПАРК, бизнесмен являлся совладельцем компаний «Озерецкие колбасы» и «Сибресурс», экс-совладельцем компании «Русский винодел», бывшим гендиректором МПК «Мясная империя», СК «Теплосеть», компаний «Строй-проект» и «Легпромактивы». Также против Мавриди возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном лишении человека свободы и вымогательстве.