Причиной крушения Ил-112В могли стать неполадки винта
Военно-транспортный самолет Ил-112В упал в штопор перед крушением в Подмосковье из-за несработавшей системы флюгирования винта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«После возгорания двигателя у самолета не сработала система флюгирования правого двигателя, возникла отрицательная тяга, машину крутануло и она свалилась в штопор», – говорится в сообщении. Источник отметил, что сработавшая система флюгирования винтов могла бы позволить самолету совершить посадку, так как горящий двигатель бы отключился. По его словам, перед падением самолет 30 секунд горел в воздухе.
Опытный образец Ил-112В разбился вчера, 17 августа, в районе подмосковной Кубинки во время тренировочного полета. Погибли все три члена экипажа, в том числе находившийся в тот момент за штурвалом летчик-испытатель, герой России Николай Куимов. По предварительным данным, у самолета на малой высоте загорелся правый двигатель ТВ7-117СТ. СК возбудил уголовное дело по факту катастрофы.
Ил-112В — третий крупный самолет нового типа, созданный целиком в постсоветской России для нужд Минобороны. Работы по нему активизировались с 2014 г., когда совместный проект военно-транспортного самолета с Украиной был заморожен по политическим причинам. Ил-112В должен заменить готовящиеся к списанию к 2030 г. устаревшие морально и физически советские Ан-24 и Ан-26, составляющие основу парка малой военно-транспортной авиации ВКС России. Первый полет Ил-112 выполнил в 2019 г.