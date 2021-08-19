Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Суд в Москве оштрафовал Google еще на 4 млн рублей

Ведомости

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google еще на 4 млн руб. за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Таганского суда Москвы.

Суд признал компанию виновной по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ). «Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей», — сообщили в суде. Позже сегодня было вынесено решение о штрафе еще в 2 млн руб.

Два дня назад мировой суд в Москве назначил Google штраф в 14 млн руб., а в конце июля — на 3,5 млн руб. по той же статье КоАП. Теперь сумма исков к компании со стороны российских судов приблизилась 30 млн руб.

Ранее Роскомнадзор рассказал о результатах проверки Twitter, Facebook и Google. По его данным, Twitter оставил неудаленными после замедления трафика 490 запрещенных в России материалов. Facebook и принадлежащий ему Instagram с 2015 г. не удалили более 3700 запрещенных материалов и 26 раз цензурировали российские СМИ. Общая сумма штрафов по 13 протоколам составляет 43 млн руб. Google и Youtube с 2015 г. не удалили более 5200 запрещенных материалов и 29 раз осуществили цензуру российских СМИ.

Ранее по теме: Суд в Москве оштрафовал Google еще на 14 млн рублей

Массовые предупреждения Роскомнадхора в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Youtube об угрозе штрафов за неудаление запрещенной информации, в том числе, призывов принять участие в несогласованных акциях 23 января, начались в конце января. В России с 1 февраля вступили в силу поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соответствии с которыми социальные сети обязаны самостоятельно блокировать неправомерный контент.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных