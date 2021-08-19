Суд в Москве оштрафовал Google еще на 4 млн рублей
Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google еще на 4 млн руб. за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Таганского суда Москвы.
Суд признал компанию виновной по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ). «Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей», — сообщили в суде. Позже сегодня было вынесено решение о штрафе еще в 2 млн руб.
Два дня назад мировой суд в Москве назначил Google штраф в 14 млн руб., а в конце июля — на 3,5 млн руб. по той же статье КоАП. Теперь сумма исков к компании со стороны российских судов приблизилась 30 млн руб.
Ранее Роскомнадзор рассказал о результатах проверки Twitter, Facebook и Google. По его данным, Twitter оставил неудаленными после замедления трафика 490 запрещенных в России материалов. Facebook и принадлежащий ему Instagram с 2015 г. не удалили более 3700 запрещенных материалов и 26 раз цензурировали российские СМИ. Общая сумма штрафов по 13 протоколам составляет 43 млн руб. Google и Youtube с 2015 г. не удалили более 5200 запрещенных материалов и 29 раз осуществили цензуру российских СМИ.
Массовые предупреждения Роскомнадхора в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Youtube об угрозе штрафов за неудаление запрещенной информации, в том числе, призывов принять участие в несогласованных акциях 23 января, начались в конце января. В России с 1 февраля вступили в силу поправки в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в соответствии с которыми социальные сети обязаны самостоятельно блокировать неправомерный контент.