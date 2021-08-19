Суд в Москве оштрафовал Google еще на 4 млн рублей

Ранее Роскомнадзор рассказал о результатах проверки Twitter, Facebook и Google. По его данным, Twitter оставил неудаленными после замедления трафика 490 запрещенных в России материалов. Facebook и принадлежащий ему Instagram с 2015 г. не удалили более 3700 запрещенных материалов и 26 раз цензурировали российские СМИ. Общая сумма штрафов по 13 протоколам составляет 43 млн руб. Google и Youtube с 2015 г. не удалили более 5200 запрещенных материалов и 29 раз осуществили цензуру российских СМИ.