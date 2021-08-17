Суд в Москве оштрафовал Google еще на 14 млн рублей
Мировой суд в Москве оштрафовал Google еще на 14 млн руб. по пяти административным искам из-за отказа удалять запрещенную информацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Компания Google признана виновной в совершении пяти административных правонарушений. Компании по пяти материалам назначено наказание в виде административного штрафа в размере 14 млн руб.», — сказал собеседник агентства.
Как пишет агентство, общая сумма штрафов, назначенных Google LLC за отказ удалять запрещенную информацию и локализовать базы данных российских пользователей на территории страны, достигла 26,5 млн руб. Ранее мировой суд оштрафовал Google на 9,5 млн руб. по трем административным протоколам об отказе удалить запрещенную информацию и на 3 млн руб. — за отказ локализовать базы данных российских пользователей в РФ.
Роскомнадзор рассказал о результатах проверки Twitter, Facebook и Google. По его данным, Twitter оставил неудаленными после замедления трафика 490 запрещенных в России материалов. Facebook и принадлежащий ему Instagram с 2015 г. не удалили более 3700 запрещенных материалов и 26 раз цензурировали российские СМИ. Общая сумма штрафов по 13 протоколам составляет 43 млн руб. Google и Youtube с 2015 г. не удалили более 5200 запрещенных материалов и 29 раз осуществили цензуру российских СМИ.