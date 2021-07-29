Суд оштрафовал Google на 3 млн рублей из-за отказа локализовать данные россиян
Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google на 3 млн руб. за отказ локализовать данные своих пользователей в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Компания признана виновной по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ в области персональных данных), рассказали в пресс-службе.
Ранее мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы признал Google виновным в неудалении запрещенной в России информации и оштрафовал на 3,5 млн руб. По мнению Роскомнадзора, компания не удаляет от 20 до 30% ссылок на запрещенный в России контент, а также лидирует по количеству неудаленного противоправного контента.
Роскомнадзор рассказал о результатах проверки Twitter, Facebook и Google. По его данным, Twitter оставил неудаленными после замедления трафика 490 запрещенных в России материалов. Facebook и принадлежащий ему Instagram с 2015 г. не удалили более 3700 запрещенных материалов и 26 раз цензурировали российские СМИ. Общая сумма штрафов по 13 протоколам составляет 43 млн руб. Google и YouTube с 2015 г. не удалили более 5200 запрещенных материалов и 29 раз осуществили цензуру российских СМИ.