Суд в Москве оштрафовал Google еще на 3,5 млн рублей
Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы признал Google виновным в неудалении запрещенной в России информации и оштрафовал на 3,5 млн руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Таганского суда.
«Googl LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.40 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей», — сообщили в суде. Двумя днями ранее компанию оштрафовали в совокупности на 4 млн руб. по четырем административным делам по той же статье КоАП.
Ранее Роскомнадзор заявил, что Google «недостаточно фильтрует» запрещенный в России контент, поэтому ведомство не исключает наложение штрафа или замедление трафика сервисов компании в России.
По мнению Роскомнадзора, компания не удаляет от 20 до 30% ссылок на запрещенный в России контент, а также лидирует по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего прямой вред российским пользователям. При этом принадлежащая компании видеоплатформа Youtube не удалила порядка 5 тыс. запрещенных материалов, 3,5 тыс. из них с призывами к экстремизму.
В марте в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», Telegram и Youtube Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в связи с неудалением информации, которая вовлекала подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях.