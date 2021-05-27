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Суд в Москве оштрафовал Google еще на 3,5 млн рублей

Ведомости

Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы признал Google виновным в неудалении запрещенной в России информации и оштрафовал на 3,5 млн руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Таганского суда.

«Googl LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 13.40 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей», — сообщили в суде. Двумя днями ранее компанию оштрафовали в совокупности на 4 млн руб. по четырем административным делам по той же статье КоАП.

Ранее Роскомнадзор заявил, что Google «недостаточно фильтрует» запрещенный в России контент, поэтому ведомство не исключает наложение штрафа или замедление трафика сервисов компании в России.

По мнению Роскомнадзора, компания не удаляет от 20 до 30% ссылок на запрещенный в России контент, а также лидирует по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего прямой вред российским пользователям. При этом принадлежащая компании видеоплатформа Youtube не удалила порядка 5 тыс. запрещенных материалов, 3,5 тыс. из них с призывами к экстремизму.

В марте в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», Telegram и Youtube Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в связи с неудалением информации, которая вовлекала подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Ранее по теме: Общая сумма наложенных на Twitter штрафов в России приблизилась к 30 млн рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных