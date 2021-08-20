ФСБ рассекретила документы об испытаниях биооружия в Японии на гражданах СССР
ФСБ России рассекретила документы, свидетельствующие о том, что на советских гражданах, которых отправляли в спецотряд 731 Квантунской армии, испытывалось японское бактериологическое оружие, сообщает «РИА Новости».
В 1930-1945 гг. в плену у японцев, прежде всего в Маньчжурии, по разным причинам оказались несколько тысяч советских граждан. В их числе красноармейцы, считавшиеся пропавшими без вести в ходе боев на озере Хасан в 1938 г. и реке Халхин-Гол в 1939 г. Пленных, которых не смогли под пытками заставить работать против СССР, в 1945 году поместили в специальный отряд 731 Квантунской армии. Там над людьми проводили опыты, заражая их разного рода бактериями, в частности чумы, сибирской язвы, холеры и тифа.
Среди архивных материалов — протоколы допросов бывшего начальника концлагеря «Хогоин» Иосио Иидзимы и его заместителя Кендзи Ямагиси. По словам первого, лагерь был рассчитан на 150 человек, в нем содержались только русские мужчины, в том числе советские летчики, которые случайно приземлились в Маньчжурии, и гражданские лица, захваченные японцами на границе. По словам Иидзимы, 731-й отряд изучал действие смертоносных бактерий на человеческий организм и для подобных опытов требовались «живые люди». Ямагиси утверждал, что лично отправил на смерть около 40 человек.
Ранее ФСБ России впервые рассекретила документы, свидетельствующие о том, что Япония готовилась к войне с СССР еще в 1938 г. Среди прочего это подтверждается допросом последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, который был проведен в декабре 1949 г. во время подготовки к Хабаровскому процессу над японскими военными преступниками.
8 августа 1945 г. СССР объявил войну Японии, союзнице гитлеровской Германии, уже 2 сентября японские власти подписали акт о безоговорочной капитуляции, завершивший Вторую мировую войну.