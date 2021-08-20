ФСБ рассекретила документы об испытаниях биооружия в Японии на гражданах СССР

В 1930-1945 гг. в плену у японцев, прежде всего в Маньчжурии, по разным причинам оказались несколько тысяч советских граждан. В их числе красноармейцы, считавшиеся пропавшими без вести в ходе боев на озере Хасан в 1938 г. и реке Халхин-Гол в 1939 г. Пленных, которых не смогли под пытками заставить работать против СССР, в 1945 году поместили в специальный отряд 731 Квантунской армии. Там над людьми проводили опыты, заражая их разного рода бактериями, в частности чумы, сибирской язвы, холеры и тифа.