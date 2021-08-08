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ФСБ рассекретила документы о подготовке Японии к войне с СССР

Ведомости

ФСБ России впервые рассекретила документы, свидетельствующие о том, что Япония готовилась к войне с СССР еще в 1938 г., сообщили «РИА Новости».

Среди прочего это подтверждается допросом последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, который был проведен в декабре 1949 г. во время подготовки к Хабаровскому процессу над японскими военными преступниками. На допросе Ямада подтвердил, что им еще в январе 1938 г. был отдан приказ частям 3-й армии, находившейся на границе с СССР в Маньчжурии, о приведении их в боевую готовность на случай возникновения военных действий с Советским Союзом.

Другим документом является приказ № 70 частям 3-й армии от 9 августа 1938 г., отданный во время советско-японского военного конфликта у озера Хасан.

«Войска Квантунской армии для усиления готовности к войне против Советского Союза частью сил выдвигаются для сосредоточения в район восточной границы», – цитирует агентство документ.

8 августа 1945 г. СССР объявил войну Японии, союзнице гитлеровской Германии, уже 2 сентября японские власти подписали акт о безоговорочной капитуляции, завершивший Вторую мировую войну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных