ФСБ рассекретила документы о подготовке Японии к войне с СССР

Среди прочего это подтверждается допросом последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, который был проведен в декабре 1949 г. во время подготовки к Хабаровскому процессу над японскими военными преступниками. На допросе Ямада подтвердил, что им еще в январе 1938 г. был отдан приказ частям 3-й армии, находившейся на границе с СССР в Маньчжурии, о приведении их в боевую готовность на случай возникновения военных действий с Советским Союзом.