ФСБ рассекретила документы о подготовке Японии к войне с СССР
ФСБ России впервые рассекретила документы, свидетельствующие о том, что Япония готовилась к войне с СССР еще в 1938 г., сообщили «РИА Новости».
Среди прочего это подтверждается допросом последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, который был проведен в декабре 1949 г. во время подготовки к Хабаровскому процессу над японскими военными преступниками. На допросе Ямада подтвердил, что им еще в январе 1938 г. был отдан приказ частям 3-й армии, находившейся на границе с СССР в Маньчжурии, о приведении их в боевую готовность на случай возникновения военных действий с Советским Союзом.
Другим документом является приказ № 70 частям 3-й армии от 9 августа 1938 г., отданный во время советско-японского военного конфликта у озера Хасан.
«Войска Квантунской армии для усиления готовности к войне против Советского Союза частью сил выдвигаются для сосредоточения в район восточной границы», – цитирует агентство документ.
8 августа 1945 г. СССР объявил войну Японии, союзнице гитлеровской Германии, уже 2 сентября японские власти подписали акт о безоговорочной капитуляции, завершивший Вторую мировую войну.