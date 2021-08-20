Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Больница во Владикавказе после гибели 11 человек прекратит прием больных COVID-19

Ведомости

Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи (РКБСМП) во Владикавказе прекращает прием пациентов после гибели людей от нехватки кислорода, сообщил Минздрав Северной Осетии в Telegram-канале.

«Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи (РКБСМП) при этом прием пациентов с Covid-19 прекращает»,— говорится в сообщении.

При этом с сегодняшнего дня прием таких пациентов начнет Республиканская клиническая больница (РКБ). Как отмечает министерство, на базе 7-этажного корпуса развернуто 460 инфекционные и 42 реанимационные койки. А региональный сосудистый центр продолжит функционировать в 2-этажном отдельном корпусе. Экстренная и плановая медицинская помощь в республике продолжает оказываться в полном объеме, отделения РКБ распределены по другим медицинским организациям республики.

Ранее по теме: Меняйло заявил о проблемах с кислородом в больнице во Владикавказе еще в 2020 году

9 августа в этой больнице произошел прорыв трубы кислородной системы. На тот момент 71 человек находился в реанимационных блоках, 13 из них — на инвазивной системе вентиляции легких. В результате кратковременной остановки подачи кислорода 11 человек погибли. Позднее первые результаты проверки в больнице показали, что проблемы с подачей кислорода были и в прошлом году, а емкости с кислородом эксплуатировались без необходимой документации. Об этом сообщал врио главы республики Сергей Меняйло.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных