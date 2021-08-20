Больница во Владикавказе после гибели 11 человек прекратит прием больных COVID-19

9 августа в этой больнице произошел прорыв трубы кислородной системы. На тот момент 71 человек находился в реанимационных блоках, 13 из них — на инвазивной системе вентиляции легких. В результате кратковременной остановки подачи кислорода 11 человек погибли. Позднее первые результаты проверки в больнице показали, что проблемы с подачей кислорода были и в прошлом году, а емкости с кислородом эксплуатировались без необходимой документации. Об этом сообщал врио главы республики Сергей Меняйло.