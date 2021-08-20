Больница во Владикавказе после гибели 11 человек прекратит прием больных COVID-19
Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи (РКБСМП) во Владикавказе прекращает прием пациентов после гибели людей от нехватки кислорода, сообщил Минздрав Северной Осетии в Telegram-канале.
«Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи (РКБСМП) при этом прием пациентов с Covid-19 прекращает»,— говорится в сообщении.
При этом с сегодняшнего дня прием таких пациентов начнет Республиканская клиническая больница (РКБ). Как отмечает министерство, на базе 7-этажного корпуса развернуто 460 инфекционные и 42 реанимационные койки. А региональный сосудистый центр продолжит функционировать в 2-этажном отдельном корпусе. Экстренная и плановая медицинская помощь в республике продолжает оказываться в полном объеме, отделения РКБ распределены по другим медицинским организациям республики.
9 августа в этой больнице произошел прорыв трубы кислородной системы. На тот момент 71 человек находился в реанимационных блоках, 13 из них — на инвазивной системе вентиляции легких. В результате кратковременной остановки подачи кислорода 11 человек погибли. Позднее первые результаты проверки в больнице показали, что проблемы с подачей кислорода были и в прошлом году, а емкости с кислородом эксплуатировались без необходимой документации. Об этом сообщал врио главы республики Сергей Меняйло.