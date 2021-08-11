Меняйло заявил о проблемах с кислородом в больнице во Владикавказе еще в 2020 году

«Правоохранительными органами проводится тщательная проверка. Первые результаты показали, что проблемы с подачей кислорода возникали еще в прошлом году, а емкости с кислородом эксплуатировались без надлежащей документации», — написал Меняйло. По его словам, следственному комитету предстоит определить роль всех должностных лиц, причастных к случившемуся. Он подчеркнул, что каждый виновный понесёт наказание.