Меняйло заявил о проблемах с кислородом в больнице во Владикавказе еще в 2020 году
Первые результаты проверки в больнице Северной Осетии показали, что проблемы с подачей кислорода были и в прошлом году, а емкости с кислородом эксплуатировались без необходимой документации, сообщил врио главы республики Сергей Меняйло на своей странице в Facebook.
«Правоохранительными органами проводится тщательная проверка. Первые результаты показали, что проблемы с подачей кислорода возникали еще в прошлом году, а емкости с кислородом эксплуатировались без надлежащей документации», — написал Меняйло. По его словам, следственному комитету предстоит определить роль всех должностных лиц, причастных к случившемуся. Он подчеркнул, что каждый виновный понесёт наказание.
«Мною в республику приглашены специалисты Росздравнадзора и Федерального центра медицины катастроф, которые дадут экспертную оценку состоянию системы подачи кислорода. Также приезжают представители частной компании – они проведут освидетельствование кислородных систем во всех больницах республики», — сказал он.
Ранее Меняйло сообщил, что правоохранители в рамках проверки инцидента с гибелью людей в больнице во Владикавказе выявили и технические проблемы, и халатность в работе должностных лиц.
Прорыв трубы кислородной системы в больнице случился вчера. На тот момент 71 человек находился в реанимационных блоках, 13 из них — на инвазивной системе вентиляции легких. В результате кратковременной остановки подачи кислорода 11 человек погибли.