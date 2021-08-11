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Меняйло заявил о проблемах с кислородом в больнице во Владикавказе еще в 2020 году

Ведомости

Первые результаты проверки в больнице Северной Осетии показали, что проблемы с подачей кислорода были и в прошлом году, а емкости с кислородом эксплуатировались без необходимой документации, сообщил врио главы республики Сергей Меняйло на своей странице в Facebook.

«Правоохранительными органами проводится тщательная проверка. Первые результаты показали, что проблемы с подачей кислорода возникали еще в прошлом году, а емкости с кислородом эксплуатировались без надлежащей документации», — написал Меняйло. По его словам, следственному комитету предстоит определить роль всех должностных лиц, причастных к случившемуся. Он подчеркнул, что каждый виновный понесёт наказание.

«Мною в республику приглашены специалисты Росздравнадзора и Федерального центра медицины катастроф, которые дадут экспертную оценку состоянию системы подачи кислорода. Также приезжают представители частной компании – они проведут освидетельствование кислородных систем во всех больницах республики», — сказал он.

Ранее Меняйло сообщил, что правоохранители в рамках проверки инцидента с гибелью людей в больнице во Владикавказе выявили и технические проблемы, и халатность в работе должностных лиц. 

Прорыв трубы кислородной системы в больнице случился вчера. На тот момент 71 человек находился в реанимационных блоках, 13 из них — на инвазивной системе вентиляции легких. В результате кратковременной остановки подачи кислорода 11 человек погибли.

Ранее по теме: Власти Северной Осетии назвали возможную причину ЧП в больнице Владикавказа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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