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Власти Северной Осетии назвали возможную причину ЧП в больнице Владикавказа

Ведомости

ЧП в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе, в результате которого погибли 11 человек, могло произойти из-за сбоя в работе системы кислородного обеспечения, заявил журналистам врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.

«Мы считаем, что это системный сбой, разберутся специалисты. Сейчас проводится проверка, будет выяснена причина», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Прорыв трубы кислородной системы в больнице случился вчера. На тот момент 71 человек находился в реанимационных блоках, 13 из них — на инвазивной системе вентиляции легких. В результате кратковременной остановки подачи кислорода 11 человек погибли.

На данный момент бесперебойное кислородное обеспечение всех пациентов медицинского учреждения налажено, говорится в Telegram-канале пресс-службы администрации главы и правительства Северной Осетии. Состояние находящихся там граждан контролируется врачами. По поручению главы Минздрава России Михаила Мурашко во Владикавказ приехали специалисты Росздравнадзора во главе с и.о. руководителя ведомства Дмитрием Павлюковым и анестезиологи-реаниматологи Федерального центра медицины катастроф Минздрава.

Ранее региональная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Следственный комитет (СК) России по Северной Осетии возбудил уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц по неосторожности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Председатель СК Александр Бастрыкин поставил ход расследования инцидента на личный контроль.

Ранее по теме: Число умерших из-за ЧП в больнице Владикавказа выросло до 11 человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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