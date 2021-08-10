Число умерших из-за ЧП в больнице Владикавказа выросло до 11 человек

Прокуратура Северной Осетии организовала проверку по факту произошедшего. Следственный комитет (СК) России по региону возбудил уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц по неосторожности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Председатель СК Александр Бастрыкин поставил ход расследования инцидента на личный контроль.