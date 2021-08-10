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Число умерших из-за ЧП в больнице Владикавказа выросло до 11 человек

Ведомости

Число погибших в результате прорыва трубы кислородной системы в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе выросло до 11 человек, сообщил журналистам врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.

«Да, потеряли», — ответил он на вопрос, действительно ли еще два человека скончались (цитата по «РИА Новости»).

Прорыв трубы кислородной системы в больнице произошел вчера. На тот момент 71 человек находился в реанимационных блоках, 13 из которых — на инвазивной системе вентиляции легких. В результате кратковременной остановки подачи кислорода погибли девять пациентов. 

Прокуратура Северной Осетии организовала проверку по факту произошедшего. Следственный комитет (СК) России по региону возбудил уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более лиц по неосторожности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Председатель СК Александр Бастрыкин поставил ход расследования инцидента на личный контроль.

Ранее по теме: Прокуратура организовала проверку после гибели пациентов в Северной Осетии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных