В Австрии вывили первый случай заражения штаммом коронавируса «лямбда»
Первый случай заражения штаммом коронавируса «лямбда», впервые выявленном в Перу, зафиксировали в Австрии. Об этом сообщает телеканал ORF со ссылкой на местные власти.
По данным телеканала, штамм был выявлен у гражданина Перу. Симптомы заболевания проявились еще во время поездки Мужчина уже выздоровел. Новых случаев заражений штаммом «лямбда» в Австрии на данный момент не выявлено. Месяц назад первый вариант «лямбды» был зафиксирован в соседней с Австрией Чехии.
«Лямбда»-вариант коронавируса был впервые выявлен в Перу в конце прошлого лета, также он был обнаружен в Чили, Эквадоре и Аргентине. По мнению экспертов, у этого варианта коронавируса есть множественные мутации в белке шипа, которые могут влиять на его заразность.
В конце июля японские ученые выявили у «лямбда»-варианта коронавируса способность обходить иммунитет человека. В том же месяце Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла лямбда-штамм коронавируса в группу представляющих интерес.