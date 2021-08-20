В Австрии вывили первый случай заражения штаммом коронавируса «лямбда»

«Лямбда»-вариант коронавируса был впервые выявлен в Перу в конце прошлого лета, также он был обнаружен в Чили, Эквадоре и Аргентине. По мнению экспертов, у этого варианта коронавируса есть множественные мутации в белке шипа, которые могут влиять на его заразность.