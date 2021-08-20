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В Росгидромете назвали регионы с самыми высокими климатическими рисками

Ведомости

Наиболее ощутимые последствия изменения климата будут наблюдаться в Крыму, Ставропольском крае, а также Курской и Воронежской областях, сообщила «РИА Новости» директор Института глобального климата и экологии имени Ю. А. Израэля Росгидромета Анна Романовская.

«Следующий за Крымом – Ставропольский край, далее <...> Курская и Воронежская области», – сказала Романовская. Она отметила, что в Крыму наблюдается рост температуры, увеличивается количество и интенсивность осадков, число опасных явлений и засух. В «оранжевую» зону попали Белгородская, Брянская, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Тамбовская области, Краснодарский край, Калмыкия, Адыгея, Москва и Севастополь.

В июне из-за ливней в Крыму ввели режим ЧС. На полуострове выпали почти две месячных нормы осадков. В результате подтопления в Ялте погиб один человек, его унесло потоком воды. В Керчи из-за дождей были подтоплены пять муниципальных образований. В связи с затоплениями местные власти эвакуировали часть жителей. В августе из-за сильных дождей были подтоплены около ста домовладений в центре и на востоке Крыма и участок трассы «Таврида».

Президент России Владимир Путин заявил, что масштаб природных бедствий в ряде районов России носит абсолютно беспрецедентный характер. Сложившаяся ситуация показывает, как важно заниматься экологической повесткой. добавил он.

Ранее по теме: Путин заявил о беспрецедентном масштабе природных бедствий в ряде регионов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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