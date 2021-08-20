В Росгидромете назвали регионы с самыми высокими климатическими рисками
Наиболее ощутимые последствия изменения климата будут наблюдаться в Крыму, Ставропольском крае, а также Курской и Воронежской областях, сообщила «РИА Новости» директор Института глобального климата и экологии имени Ю. А. Израэля Росгидромета Анна Романовская.
«Следующий за Крымом – Ставропольский край, далее <...> Курская и Воронежская области», – сказала Романовская. Она отметила, что в Крыму наблюдается рост температуры, увеличивается количество и интенсивность осадков, число опасных явлений и засух. В «оранжевую» зону попали Белгородская, Брянская, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Тамбовская области, Краснодарский край, Калмыкия, Адыгея, Москва и Севастополь.
В июне из-за ливней в Крыму ввели режим ЧС. На полуострове выпали почти две месячных нормы осадков. В результате подтопления в Ялте погиб один человек, его унесло потоком воды. В Керчи из-за дождей были подтоплены пять муниципальных образований. В связи с затоплениями местные власти эвакуировали часть жителей. В августе из-за сильных дождей были подтоплены около ста домовладений в центре и на востоке Крыма и участок трассы «Таврида».
Президент России Владимир Путин заявил, что масштаб природных бедствий в ряде районов России носит абсолютно беспрецедентный характер. Сложившаяся ситуация показывает, как важно заниматься экологической повесткой. добавил он.