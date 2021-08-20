В Росгидромете назвали регионы с самыми высокими климатическими рисками

В июне из-за ливней в Крыму ввели режим ЧС. На полуострове выпали почти две месячных нормы осадков. В результате подтопления в Ялте погиб один человек, его унесло потоком воды. В Керчи из-за дождей были подтоплены пять муниципальных образований. В связи с затоплениями местные власти эвакуировали часть жителей. В августе из-за сильных дождей были подтоплены около ста домовладений в центре и на востоке Крыма и участок трассы «Таврида».