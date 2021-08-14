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Путин заявил о беспрецедентном масштабе природных бедствий в ряде регионов

Ведомости

Масштаб природных бедствий в ряде районов России носит абсолютно беспрецедентный характер, заявил президент Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров.

«Прежде всего речь пойдет о природных пожарах в Республике Якутия, а также о подтоплении ряда населённых пунктов в Крыму и Краснодарском крае. Конечно, мы видим, понимаем, – и я ещё раз это отмечу, – что масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер. Достаточно сказать, что, например, на юге порой за несколько часов выпадает сейчас месячная норма осадков, а в Сибири, напротив, на Дальнем Востоке – так сложились природные, климатические, атмосферные условия – лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

Президент добавил, что сложившаяся ситуация показывает, как важно заниматься экологической повесткой.

В рамках борьбы со стихийными бедствиями глава государства призвал профильные ведомства подготовить все необходимое для своевременной эвакуации населения из опасных районов, если такая необходимость возникнет, проанализировать и использовать опыт, полученный за последние годы и недели, а также приступить к всесторонней оценке причиненного ущерба. В борьбе с лесными пожарами необходимо максимально сохранить лесные богатства, минимизировав урон для животного мира тайги и лесов, организовать работу по спасению диких животных.

Из-за жаркой и сухой погоды в ряде российских регионов горят леса. Якутия и Иркутская область сейчас страдают от лесных пожаров сильнее всего – на всей территории этих регионов действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Накануне стало известно, что площадь лесных пожаров превысила 7 млн га.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных