Путин заявил о беспрецедентном масштабе природных бедствий в ряде регионов

«Прежде всего речь пойдет о природных пожарах в Республике Якутия, а также о подтоплении ряда населённых пунктов в Крыму и Краснодарском крае. Конечно, мы видим, понимаем, – и я ещё раз это отмечу, – что масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер. Достаточно сказать, что, например, на юге порой за несколько часов выпадает сейчас месячная норма осадков, а в Сибири, напротив, на Дальнем Востоке – так сложились природные, климатические, атмосферные условия – лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись», – приводит его слова пресс-служба Кремля.