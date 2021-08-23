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Генпрокуратура признала нежелательными четыре организации из Латвии и Украины

Ведомости

Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельность четырех неправительственных организаций из Латвии и Украины, сообщается на сайте ведомства.

Среди них две латвийские организации — Международное христианское движение «Новое поколение», Евангельская христианская церковь «Новое поколение» и две украинские — Духовное управление евангельских христиан украинской христианской церкви «Новое поколение», Духовное учебное заведение международный библейский колледж «Новое поколение».

Как уточняет надзорное ведомство, поводом для принятия данного решения послужило то, что деятельность организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Признание нежелательной деятельности иностранной или международной неправительственной организации влечет запрет на создание на территории России структурных подразделений, а также прекращение работы уже существующих. Информацию о признании деятельности организаций нежелательной Генпрокуратура направила в Минюст для внесения в соответствующий перечень НПО.

Ранее ведомство признало нежелательной деятельность четырех европейских неправительственных организаций, среди которых «Фонд Ходорковского».

Ранее по теме: Прокуратура признала нежелательной деятельность «Фонда Ходорковского

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных