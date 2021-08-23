Генпрокуратура признала нежелательными четыре организации из Латвии и Украины
Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории России деятельность четырех неправительственных организаций из Латвии и Украины, сообщается на сайте ведомства.
Среди них две латвийские организации — Международное христианское движение «Новое поколение», Евангельская христианская церковь «Новое поколение» и две украинские — Духовное управление евангельских христиан украинской христианской церкви «Новое поколение», Духовное учебное заведение международный библейский колледж «Новое поколение».
Как уточняет надзорное ведомство, поводом для принятия данного решения послужило то, что деятельность организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.
Признание нежелательной деятельности иностранной или международной неправительственной организации влечет запрет на создание на территории России структурных подразделений, а также прекращение работы уже существующих. Информацию о признании деятельности организаций нежелательной Генпрокуратура направила в Минюст для внесения в соответствующий перечень НПО.
Ранее ведомство признало нежелательной деятельность четырех европейских неправительственных организаций, среди которых «Фонд Ходорковского».