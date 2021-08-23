Генпрокуратура признала нежелательными четыре организации из Латвии и Украины

Признание нежелательной деятельности иностранной или международной неправительственной организации влечет запрет на создание на территории России структурных подразделений, а также прекращение работы уже существующих. Информацию о признании деятельности организаций нежелательной Генпрокуратура направила в Минюст для внесения в соответствующий перечень НПО.