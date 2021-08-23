Мэром Мурманска стал Михаил Белошеев
После досрочной отставки мэра Мурманска Андрея Сысоева новым главой города избран зампредседателя горсовета Михаил Белошеев, передает ТАСС. Сысоев намерен занять пост Белошеева.
Кандидатура Белошеева была единственной. За нее проголосовали 22 из 25 депутатов горсовета. Белошеев является депутатом совета депутатов Мурманска третьего, четвертого, пятого созывов, заместителем председателя Совета депутатов города Мурманска пятого созыва. Он является сторонником партии «Единая Россия».
О намерении подать в отставку 23 августа Сысоев заявил 10 августа. Свое решение он объяснил тем, что городу нужны новые кадры, а сам Сысоев решил целиком посвятить себя «деятельности по реализации важнейших для города проектов» на посту заместителя председателя совета депутатов. «К сожалению, решение этих задач потребует отвлечения времени и сил от исполнения полномочий главы муниципального образования», — объяснил тогда Сысоев.
Андрей Сысоев руководил администрацией Мурманска в течение девяти лет, а в октябре 2019 г. был избран главой города и возглавил совет депутатов.