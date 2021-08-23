Мэром Мурманска стал Михаил Белошеев

О намерении подать в отставку 23 августа Сысоев заявил 10 августа. Свое решение он объяснил тем, что городу нужны новые кадры, а сам Сысоев решил целиком посвятить себя «деятельности по реализации важнейших для города проектов» на посту заместителя председателя совета депутатов. «К сожалению, решение этих задач потребует отвлечения времени и сил от исполнения полномочий главы муниципального образования», — объяснил тогда Сысоев.