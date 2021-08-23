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Мэром Мурманска стал Михаил Белошеев

Ведомости

После досрочной отставки мэра Мурманска Андрея Сысоева новым главой города избран зампредседателя горсовета Михаил Белошеев, передает ТАСС. Сысоев намерен занять пост Белошеева.

Кандидатура Белошеева была единственной. За нее проголосовали 22 из 25 депутатов горсовета. Белошеев является депутатом совета депутатов Мурманска третьего, четвертого, пятого созывов, заместителем председателя Совета депутатов города Мурманска пятого созыва. Он является сторонником партии «Единая Россия».

О намерении подать в отставку 23 августа Сысоев заявил 10 августа. Свое решение он объяснил тем, что городу нужны новые кадры, а сам Сысоев решил целиком посвятить себя «деятельности по реализации важнейших для города проектов» на посту заместителя председателя совета депутатов. «К сожалению, решение этих задач потребует отвлечения времени и сил от исполнения полномочий главы муниципального образования», — объяснил тогда Сысоев.

Андрей Сысоев руководил администрацией Мурманска в течение девяти лет, а в октябре 2019 г. был избран главой города и возглавил совет депутатов.

Ранее по теме: Мэр Мурманска Андрей Сысоев объявил об отставке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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