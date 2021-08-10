Мэр Мурманска Андрей Сысоев объявил об отставке
Мэр Мурманска Андрей Сысоев намерен уйти в отставку. Соответствующее заявление, которое он планирует сделать 23 августа на заседании местного совета депутатов, глава города озвучил в ходе брифинга и опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».
«Прошу освободить меня от должности главы муниципального образования и председателя совета депутатов», – говорится в заявлении Сысоева.
Руководство страны, понимая геополитическое значение Мурманска, ставит новые задачи в соответствии с долгосрочными планами развития Арктики. Эта серьезная работа требует новых кадров, привлечения дополнительных сил и ресурсов, отметил мэр. Он рассказал, что решил целиком посвятить себя деятельности по реализации важнейших для города проектов.
«К сожалению, решение этих задач потребует отвлечения времени и сил от исполнения полномочий главы муниципального образования», – объяснил Сысоев. Он также сообщил, что планирует свою дальнейшую деятельность в качестве заместителя председателя совета депутатов.
Андрей Сысоев руководил администрацией Мурманска в течение девяти лет, а в октябре 2019 г. был избран главой города и возглавил совет депутатов.