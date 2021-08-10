Мэр Мурманска Андрей Сысоев объявил об отставке

Руководство страны, понимая геополитическое значение Мурманска, ставит новые задачи в соответствии с долгосрочными планами развития Арктики. Эта серьезная работа требует новых кадров, привлечения дополнительных сил и ресурсов, отметил мэр. Он рассказал, что решил целиком посвятить себя деятельности по реализации важнейших для города проектов.