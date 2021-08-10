Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Политика

Мэр Мурманска Андрей Сысоев объявил об отставке

Ведомости

Мэр Мурманска Андрей Сысоев намерен уйти в отставку. Соответствующее заявление, которое он планирует сделать 23 августа на заседании местного совета депутатов, глава города озвучил в ходе брифинга и опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

«Прошу освободить меня от должности главы муниципального образования и председателя совета депутатов», – говорится в заявлении Сысоева.

Руководство страны, понимая геополитическое значение Мурманска, ставит новые задачи в соответствии с долгосрочными планами развития Арктики. Эта серьезная работа требует новых кадров, привлечения дополнительных сил и ресурсов, отметил мэр. Он рассказал, что решил целиком посвятить себя деятельности по реализации важнейших для города проектов.

«К сожалению, решение этих задач потребует отвлечения времени и сил от исполнения полномочий главы муниципального образования», – объяснил Сысоев. Он также сообщил, что планирует свою дальнейшую деятельность в качестве заместителя председателя совета депутатов.

Андрей Сысоев руководил администрацией Мурманска в течение девяти лет, а в октябре 2019 г. был избран главой города и возглавил совет депутатов.

Ранее по теме: Мэр Владивостока объявил об отставке

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных