Аксенов назвал возможный способ переброски воды для Крыма из Азовского моря
Если вода из Азовского моря окажется пригодной для хозяйственных нужд Крыма, ее можно будет перебросить по пересохшему после перекрытия Украиной Северо-Крымскому каналу. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».
«Если ее можно использовать для мелиорации, то это будет замечательно. Мы в Северо-Крымский канал обратным током могли бы в сторону Джанкоя подать. Там перепад высот такой, что не надо ни насосов, ничего ставить. Сняли бы вопрос», — сказал Аксенов. По его словам, специалисты должны оценить качество этой воды, наличие твердых частиц и общий химический состав.
О возможности добывать пресную воду для Крыма из скважин под Азовским морем в марте заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Решение о поиске запасов пресных вод под дном Азовского моря было принято на основании рекомендаций геологов и палеоэкологов. В частности, существует гипотеза, согласно которой миллионы лет назад на месте водоема находились подземные русла «палео-Дона» и «палео-Кубани», которые и сегодня могут содержать запасы пресных вод. Бурение скважин началось в июле. В том же месяце Хуснуллин заявил о добыче первой партии пресной воды, однако не рассказал о результатах проверки ее качества.
Ранее, 21 июля, премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 222,2 млн руб. на обеспечение водоснабжения в Крыму. В правительстве отметили, что такие меры помогут увеличить подачу воды не менее чем на 10 000 куб. м в сутки. В том же месяце правительство выделило дополнительно более 2 млрд руб. на реконструкцию и капитальный ремонт водоводов на полуострове. До этого был утвержден комплексный план по обеспечению водоснабжения Крыма и Севастополя стоимостью 48 млрд руб. Согласно ему, на полуострове должны отремонтировать сети водоснабжения и построить современную инженерную инфраструктуру, в том числе водозаборы, водоотводы и очистные сооружения.
Проблемы с водоснабжением Крыма возникли в 2014 г. из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала, который давал 85% потребления воды жителями региона. Они обострились летом-осенью 2020 г. из-за истощения запасов водохранилищ в засуху и невозможности удовлетворить потребление с помощью скважин в ряде крупных городов полуострова, включая Севастополь, Симферополь и Ялту. Тогда пришлось ограничить потребление воды и ввести жесткий график ее включений.