ФМБА представит отчет об исследованиях препарата от коронавируса в сентябре
Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) представит в Минздрав отчет об итогах исследования препарата от коронавируса «Мир-19» в сентябре, заявила руководитель ведомства Вероника Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках форума «Армия-2021».
«Он заканчивает вторую фазу клинических исследований. В настоящее время уже около 160 пациентов получили «Мир-19». Мы планируем где-то в сентябре представить отчет в Министерство здравоохранения и дальше, соответственно, решить вопрос о его регистрации», – сказала Скворцова, отметив, что это не просто противовирусный препарат, а препарат именно против вируса SARS-CoV-2.
В конце декабря 2020 г. Скворцова заявила о разработке так называемого «антидота» от коронавируса. Позже стало известно его название – «Мир-19». Препарат предназначен для ингаляционного или интраназального введения. «Мир-19» основан на применении микроРНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса и те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса. Он безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом эффективно «выключает» копирование вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, рассказывала глава ФМБА.
На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт». Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года.