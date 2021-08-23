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ФМБА представит отчет об исследованиях препарата от коронавируса в сентябре

Ведомости

Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) представит в Минздрав отчет об итогах исследования препарата от коронавируса «Мир-19» в сентябре, заявила руководитель ведомства Вероника Скворцова в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках форума «Армия-2021».

«Он заканчивает вторую фазу клинических исследований. В настоящее время уже около 160 пациентов получили «Мир-19». Мы планируем где-то в сентябре представить отчет в Министерство здравоохранения и дальше, соответственно, решить вопрос о его регистрации», – сказала Скворцова, отметив, что это не просто противовирусный препарат, а препарат именно против вируса SARS-CoV-2.

В конце декабря 2020 г. Скворцова заявила о разработке так называемого «антидота» от коронавируса. Позже стало известно его название – «Мир-19». Препарат предназначен для ингаляционного или интраназального введения. «Мир-19» основан на применении микроРНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса и те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса. Он безопасен для человека, не влияет на человеческий геном и иммунитет, но при этом эффективно «выключает» копирование вируса и предотвращает самые тяжелые формы развития коронавирусной инфекции, рассказывала глава ФМБА.

На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт». Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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