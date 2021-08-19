Роспотребнадзор объяснил отсутствие полноценного лекарства от коронавируса

«Работы в этом направлении ведутся, но помимо создания самого вещества нужно подобрать концентрацию, дозу, поэтому путь более продолжительный, чем при создании вакцин. Исследования будут продолжаться и дальше, но если вирус станет сезонным, то они прекратятся», — сказал Горелов, поясняя, почему вакцины от коронавируса, в отличие от лекарства, существуют.