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Роспотребнадзор объяснил отсутствие полноценного лекарства от коронавируса

Ведомости

Работа по разработке полноценного лекарства от коронавируса — долгий и дорогостоящий процесс, который может быть свернут, если заболевание станет сезонным. Об этом заявил «РИА Новости» заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Работы в этом направлении ведутся, но помимо создания самого вещества нужно подобрать концентрацию, дозу, поэтому путь более продолжительный, чем при создании вакцин. Исследования будут продолжаться и дальше, но если вирус станет сезонным, то они прекратятся», — сказал Горелов, поясняя, почему вакцины от коронавируса, в отличие от лекарства, существуют.

Он привел также пример других заболеваний — кори и бешенства, — против которых лекарства так и не были разработаны, а вместо них заболевание стали профилактировать вакцинацией.

Сейчас в качестве препарата, разрешенного для лечения коронавируса, в России зарегистрирован и используется «Авифавир» В основе препарата — действующее вещество фавипиравир. Однако де-факто «Авифавир» не создавался изначально против коронавируса.

В конце декабря 2020 г. глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила о разработке так называемого «антидота» от коронавируса. Позже стало известно его название — «Мир-19». Он основан на применении микроРНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса, и те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса. Сейчас проводятся его клинические испытания.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных