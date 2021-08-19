Роспотребнадзор объяснил отсутствие полноценного лекарства от коронавируса
Работа по разработке полноценного лекарства от коронавируса — долгий и дорогостоящий процесс, который может быть свернут, если заболевание станет сезонным. Об этом заявил «РИА Новости» заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
«Работы в этом направлении ведутся, но помимо создания самого вещества нужно подобрать концентрацию, дозу, поэтому путь более продолжительный, чем при создании вакцин. Исследования будут продолжаться и дальше, но если вирус станет сезонным, то они прекратятся», — сказал Горелов, поясняя, почему вакцины от коронавируса, в отличие от лекарства, существуют.
Он привел также пример других заболеваний — кори и бешенства, — против которых лекарства так и не были разработаны, а вместо них заболевание стали профилактировать вакцинацией.
Сейчас в качестве препарата, разрешенного для лечения коронавируса, в России зарегистрирован и используется «Авифавир» В основе препарата — действующее вещество фавипиравир. Однако де-факто «Авифавир» не создавался изначально против коронавируса.
В конце декабря 2020 г. глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила о разработке так называемого «антидота» от коронавируса. Позже стало известно его название — «Мир-19». Он основан на применении микроРНК, блокирующих определенные сайты РНК-вируса, и те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса. Сейчас проводятся его клинические испытания.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».