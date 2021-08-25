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В России впервые за неделю выявили более 800 смертей от COVID-19 за сутки

Ведомости

В России за последние сутки коронавирус выявили у 19 536 человек, следует из статистики оперштаба на 25 августа. Умерли за сутки 809 пациентов, в предыдущий раз число летальных исходов превысило 800 17 августа. 

Общее число случаев заражения в стране достигло 6 804 910. Умерли за все время пандемии 178 423 человека. Вчера, 24 августа, оперштаб сообщил о 18 833 новых случаях COVID-19 и 794 летальных исходах.

В Москве за сутки выявили 1402 случая заражения коронавирусом, выздоровели 2299 человек, скончались 52. За все время пандемии в столице выявили 1 558 789 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1385), Московская (+776), Свердловская (+527) и Ростовская (+482) области.

За сутки полностью выздоровели 19 654 пациента. Общее число выздоровевших возросло до 6 073 157.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 25 августа, в мире выявлено более 213 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,4 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 38 млн случаев, Индии (более 32,5 млн), Бразилии (свыше 20,6 млн) и Франции (более 6,7 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных