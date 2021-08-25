В России впервые за неделю выявили более 800 смертей от COVID-19 за сутки

По данным Университета Джонса Хопкинса на 25 августа, в мире выявлено более 213 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 4,4 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 38 млн случаев, Индии (более 32,5 млн), Бразилии (свыше 20,6 млн) и Франции (более 6,7 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.