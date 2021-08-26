В Госдуме предложили увеличить новогодние праздники для работающих пенсионеров
Депутат Государственной думы Евгений Федоров предложил предоставить работающим пенсионерам четыре дополнительных дня новогодних каникул, сообщает RT со ссылкой на копию письма представителя нижней палаты парламента министру труда России Антону Котякову.
«В целях поддержки данной категории граждан прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности расширения периода предстоящих новогодних каникул для продолжающих трудовую деятельность пенсионеров с 27 декабря 2021 г. до 9 января 2022 г., предоставив им четыре дополнительных выходных дня», — говорится в документе.
Федоров объяснил свою инициативу продолжающейся пандемией коронавируса, которая, по его словам, особенно опасна для пожилых людей. Он указал, что, несмотря на риски заражения, граждане старшего возраста продолжают работать, ходить в офисы и пользоваться общественным транспортом.
Ранее Котяков сообщил, что следующие новогодние каникулы продлятся 10 дней — с 31 декабря 2021 г. Он добавил, что и в 2022 г. последний день года будет нерабочим, так как выпадет на субботу.
В октябре прошлого года премьер Михаил Мишустин утвердил 31 декабря 2021 г. нерабочим днем. Согласно проекту документа, выходной день с воскресенья, 3 января, перенесут на пятницу, 31 декабря.