Минтруд назвал сроки новогодних каникул в 2022 году
Новогодние каникулы в следующем году продлятся десять дней, они начнутся 31 декабря 2021 г., которое выпадает на пятницу. Об этом ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
«К 31 декабря добавится девять дней в январе», — сказал министр. По его словам, в 2022 г. последний день года также будет нерабочим, так как попадает на субботу.
Выходные в майские праздники также будут длинными. «У нас и на первые числа, и на 9 мая будет по четыре выходных дня. Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней», — считает он.
В октябре прошлого года премьер Михаил Мишустин утвердил 31 декабря 2021 г. нерабочим днем. Согласно проекту документа, выходной день с воскресенья, 3 января, перенесут на пятницу, 31 декабря.