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Минтруд назвал сроки новогодних каникул в 2022 году

Ведомости

Новогодние каникулы в следующем году продлятся десять дней, они начнутся 31 декабря 2021 г., которое выпадает на пятницу. Об этом ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«К 31 декабря добавится девять дней в январе», — сказал министр. По его словам, в 2022 г. последний день года также будет нерабочим, так как попадает на субботу.

Выходные в майские праздники также будут длинными. «У нас и на первые числа, и на 9 мая будет по четыре выходных дня. Соответственно, это позволит нашим гражданам немножко отвлечься от повседневных рабочих будней», — считает он.

В октябре прошлого года премьер Михаил Мишустин утвердил 31 декабря 2021 г. нерабочим днем. Согласно проекту документа, выходной день с воскресенья, 3 января, перенесут на пятницу, 31 декабря.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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