WhatsApp впервые оштрафовали за отказ локализовать данные пользователей

«Решением суда WhatsApp был назначен штраф в размере 4 млн рублей по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. Facebook — 15 млн рублей, Twitter — 17 млн рублей за повторные нарушения требований о локализации ПД по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ», — говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что в 2020 г. Facebook и Twitter уже привлекались к ответственности и были оштрафованы на 4 млн руб. каждая. Facebook оплатил штраф, а Twitter — не оплатил.