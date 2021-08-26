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WhatsApp впервые оштрафовали за отказ локализовать данные пользователей

Ведомости

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Facebook, WhatsApp и Twitter на общую сумму 36 млн руб. за отказ локализовать на территории России базы данных российских пользователей, сообщила пресс-служба Роскомнадзора. 

«Решением суда WhatsApp был назначен штраф в размере 4 млн рублей по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. Facebook — 15 млн рублей, Twitter — 17 млн рублей за повторные нарушения требований о локализации ПД по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ», — говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что в 2020 г. Facebook и Twitter уже привлекались к ответственности и были оштрафованы на 4 млн руб. каждая. Facebook оплатил штраф, а Twitter — не оплатил. 

Ранее Роскомнадзор предупреждал, что составит новые протоколы в отношении американских интернет-платформ Facebook, WhatsApp и Twitter за отсутствие локализации данных российских пользователей на территории страны. В ведомстве отмечали, что в отношении WhatsApp будет составлен административный протокол по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ в области персональных данных), а в отношении Facebook и Twitter — за повторное нарушение требования о локализации ПД по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ.

Закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории России. В декабре 2019 г. были приняты поправки, которые многократно увеличили штрафы за отказ локализовать данные граждан РФ. За нарушение закона в части локализации предусмотрено наказание в виде штрафа для юридических лиц в размере до 6 млн руб., в случае повторного нарушения — до 18 млн руб. 

Ранее по теме: Суд может оштрафовать WhatsApp на 6 млн рублей из-за отказа от локализации данных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных