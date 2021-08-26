WhatsApp впервые оштрафовали за отказ локализовать данные пользователей
«Решением суда WhatsApp был назначен штраф в размере 4 млн рублей по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. Facebook — 15 млн рублей, Twitter — 17 млн рублей за повторные нарушения требований о локализации ПД по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ», — говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что в 2020 г. Facebook и Twitter уже привлекались к ответственности и были оштрафованы на 4 млн руб. каждая. Facebook оплатил штраф, а Twitter — не оплатил.
Ранее Роскомнадзор предупреждал, что составит новые протоколы в отношении американских интернет-платформ Facebook, WhatsApp и Twitter за отсутствие локализации данных российских пользователей на территории страны. В ведомстве отмечали, что в отношении WhatsApp будет составлен административный протокол по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ в области персональных данных), а в отношении Facebook и Twitter — за повторное нарушение требования о локализации ПД по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ.
Закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории России. В декабре 2019 г. были приняты поправки, которые многократно увеличили штрафы за отказ локализовать данные граждан РФ. За нарушение закона в части локализации предусмотрено наказание в виде штрафа для юридических лиц в размере до 6 млн руб., в случае повторного нарушения — до 18 млн руб.