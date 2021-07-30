Суд может оштрафовать WhatsApp на 6 млн рублей из-за отказа от локализации данных

Ранее Роскомнадзор предупреждал, что составит новые протоколы на американские интернет-платформы Facebook, WhatsАpp и Twitter за отсутствие локализации данных российских пользователей на территории страны. В ведомстве отмечали, что в отношении WhatsApp будет составлен административный протокол по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ в области персональных данных), а в отношении Facebook и Twitter — за повторное нарушение требования о локализации ПД по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ.