Суд может оштрафовать WhatsApp на 6 млн рублей из-за отказа от локализации данных
В 422-й мировой судебный участок Таганского района Москвы поступил протокол, составленный в отношении WhatsApp за отсутствие локализации данных российских пользователей на территории РФ. Мессенджер могут оштрафовать на 6 млн руб., передает ТАСС.
«В суд поступил протокол в отношении WhatsApp, составленный по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных предусмотренной законодательством РФ обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных граждан РФ)», — сообщили в судебном участке, отметив, что максимальное наказание по данной статье — штраф в размере 6 млн руб.
Ранее Роскомнадзор предупреждал, что составит новые протоколы на американские интернет-платформы Facebook, WhatsАpp и Twitter за отсутствие локализации данных российских пользователей на территории страны. В ведомстве отмечали, что в отношении WhatsApp будет составлен административный протокол по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ в области персональных данных), а в отношении Facebook и Twitter — за повторное нарушение требования о локализации ПД по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ.
Закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории России. В декабре 2019 г. были приняты поправки, которые многократно увеличили штрафы за отказ локализовать данные граждан РФ.