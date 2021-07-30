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Суд может оштрафовать WhatsApp на 6 млн рублей из-за отказа от локализации данных

Ведомости

В 422-й мировой судебный участок Таганского района Москвы поступил протокол, составленный в отношении WhatsApp за отсутствие локализации данных российских пользователей на территории РФ. Мессенджер могут оштрафовать на 6 млн руб., передает ТАСС.

«В суд поступил протокол в отношении WhatsApp, составленный по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных предусмотренной законодательством РФ обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных граждан РФ)», — сообщили в судебном участке, отметив, что максимальное наказание по данной статье — штраф в размере 6 млн руб.

Ранее Роскомнадзор предупреждал, что составит новые протоколы на американские интернет-платформы Facebook, WhatsАpp и Twitter за отсутствие локализации данных российских пользователей на территории страны. В ведомстве отмечали, что в отношении WhatsApp будет составлен административный протокол по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ в области персональных данных), а в отношении Facebook и Twitter — за повторное нарушение требования о локализации ПД по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ.

Закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории России. В декабре 2019 г. были приняты поправки, которые многократно увеличили штрафы за отказ локализовать данные граждан РФ.

Ранее по теме: Роскомнадзор составит протоколы на Facebook, Whatsapp и Twitter

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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