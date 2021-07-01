Роскомнадзор составит протоколы на Facebook, Whatsapp и Twitter

За нарушение закона о локализации соцсетям грозят штрафы до 6 млн руб., при последующем нарушении штраф может составить до 18 млн руб. В отношении а WhatsApp будет составлен административный протокол по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства РФ в области персональных данных»). В отношении Facebook и Twitter — за повторное нарушение требования о локализации ПД по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ, подчеркнули в ведомстве.