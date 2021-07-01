Роскомнадзор составит протоколы на Facebook, Whatsapp и Twitter
Роскомнадзор составит новые протоколы на американские интернет-платформы Facebook, Whatsapp и Twitter за отсутствие локализации данных российских пользователей на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Роскомнадзор вызвал представителей американских интернет-сервисов Facebook, WhatsApp и Twitter на составление административных протоколов за нарушение требований российского законодательства в области персональных данных (ПД) в части локализации баз данных российских пользователей на территории России», — говорится в сообщении.
За нарушение закона о локализации соцсетям грозят штрафы до 6 млн руб., при последующем нарушении штраф может составить до 18 млн руб. В отношении а WhatsApp будет составлен административный протокол по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ («Нарушение законодательства РФ в области персональных данных»). В отношении Facebook и Twitter — за повторное нарушение требования о локализации ПД по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ, подчеркнули в ведомстве.
Закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории России. В декабре 2019 г. были приняты поправки, которые многократно увеличили штрафы за отказ локализовать данные граждан РФ.