Путин подписал закон об открытии в России филиалов зарубежных IT-компаний
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий 20 крупных зарубежных IT-компаний с 1 января 2022 г. открывать филиалы или представительства в России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ устанавливает обязанность владельцев зарубежных информационных ресурсов создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица. Они должны будут в полном объёме представлять интересы головных компаний, через них с платформами будут взаимодействовать российские регуляторы. Это касается также провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации.
Кроме открытия представительств компаниям также необходимо зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора. На своих сайтах они должны разместить электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями.
В случае невыполнения предписаний о «приземлении» в России иностранную технологическую компанию сначала предупредят, затем запретят размещать рекламу и ограничат выдачу в поисковиках, заблокируют финансовые переводы, а в крайнем случае — замедлят или приостановят работу ее интернет-ресурса.
Под закон попадает около 20 крупных зарубежных IT-компаний, чья ежесуточная российская аудитория которых составляет более 500 тысяч человек на протяжении как минимум трёх месяцев. В их число вошли Amazon, Aliexpress, Bing, Digital Ocean, Cloudflare, Godaddy, Google, Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, YouTube, Viber, WhatsApp, Wikipedia и другие. При этом список может корректироваться.
Закон вступает в силу с 1 января 2022 г.
Законопроект о «приземлении» зарубежных ИТ-компаний в конце мая внесла группа депутатов Госдумы и сенаторов, в числе которых Александр Хинштейн, Антон Горелкин, Сергей Боярский, Максим Кудрявцев и Алексей Пушков.