Путин подписал закон об открытии в России филиалов зарубежных IT-компаний

Под закон попадает около 20 крупных зарубежных IT-компаний, чья ежесуточная российская аудитория которых составляет более 500 тысяч человек на протяжении как минимум трёх месяцев. В их число вошли Amazon, Aliexpress, Bing, Digital Ocean, Cloudflare, Godaddy, Google, Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, YouTube, Viber, WhatsApp, Wikipedia и другие. При этом список может корректироваться.