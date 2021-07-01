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Путин подписал закон об открытии в России филиалов зарубежных IT-компаний

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий 20 крупных зарубежных IT-компаний с 1 января 2022 г. открывать филиалы или представительства в России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ устанавливает обязанность владельцев зарубежных информационных ресурсов создать филиалы, открыть представительства или учредить российские юридические лица. Они должны будут в полном объёме представлять интересы головных компаний, через них с платформами будут взаимодействовать российские регуляторы. Это касается также провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации.

Кроме открытия представительств компаниям также необходимо зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора. На своих сайтах они должны разместить электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями.

В случае невыполнения предписаний о «приземлении» в России иностранную технологическую компанию сначала предупредят, затем запретят размещать рекламу и ограничат выдачу в поисковиках, заблокируют финансовые переводы, а в крайнем случае — замедлят или приостановят работу ее интернет-ресурса.

Под закон попадает около 20 крупных зарубежных IT-компаний, чья ежесуточная российская аудитория которых составляет более 500 тысяч человек на протяжении как минимум трёх месяцев. В их число вошли Amazon, Aliexpress, Bing, Digital Ocean, Cloudflare, Godaddy, Google, Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, YouTube, Viber, WhatsApp, Wikipedia и другие. При этом список может корректироваться.

Закон вступает в силу с 1 января 2022 г.

Законопроект о «приземлении» зарубежных ИТ-компаний в конце мая внесла группа депутатов Госдумы и сенаторов, в числе которых Александр Хинштейн, Антон Горелкин, Сергей Боярский, Максим Кудрявцев и Алексей Пушков.

Ранее по теме: Зарубежные интернет-компании «приземлят» в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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