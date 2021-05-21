Зарубежные интернет-компании «приземлят» в России

Документ вводит обязательство для владельцев иностранных информационных ресурсов с суточной аудиторией более 500 тыс. российских пользователей создавать или филиалы, или представительства, или российские юридические лица, которые «должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России». Такие же требования предлагается распространить и на хостинг-провайдеров (предоставляют инфраструктуру для сайтов в интернете), операторов рекламных систем и организаторов распространения информации интернете, сказано в пояснительной записке к законопроекту. В случае утверждения документа соответствующий закон может вступить в силу с 1 января 2022 года.