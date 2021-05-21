Зарубежные интернет-компании «приземлят» в России

Зарубежные интернет-компании «приземлят» в РоссииВ Госдуму внесен законопроект, обязывающий их создавать в России полноценные представительства
Группа депутатов Госдумы и сенаторов, в числе которых Александр Хинштейн, Антон Горелкин, Сергей Боярский, Максим Кудрявцев,Алексей Пушков внесла в нижнюю палату парламента законопроект о «приземлении» зарубежных ИТ-компаний, следует из базы данных системы обеспечения законодательной деятельности.
Документ вводит обязательство для владельцев иностранных информационных ресурсов с суточной аудиторией более 500 тыс. российских пользователей создавать или филиалы, или представительства, или российские юридические лица, которые «должны в полном объеме представлять интересы головных компаний и являться основным каналом взаимодействия российских регуляторов с ними на территории России». Такие же требования предлагается распространить и на хостинг-провайдеров (предоставляют инфраструктуру для сайтов в интернете), операторов рекламных систем и организаторов распространения информации интернете, сказано в пояснительной записке к законопроекту. В случае утверждения документа соответствующий закон может вступить в силу с 1 января 2022 года.
Сейчас в российском законодательстве отсутствует норма, обязывающая иностранные интернет-компании регистрировать на территории России юрлицо. Цель законопроекта — установить равные условия для российских и иностранных компаний, говорится в пояснительной записке. В ней же приводится перечень потенциальных объектов регулирования: «По данным различных исследований, поисковую систему Google предпочитают около 56% российских пользователей. Второе и третье место по популярности среди социальных сетей в России занимают Facebook (около 16% аудитории) и Twitter (около 14% аудитории). Ежемесячная аудитория YouTube составляет более 44 миллионов человек».
Законопроектом также предусмотрены санкции для иностранных компаний, которые не выполнят требования по «приземлению». Речь идет, в частности, об информировании пользователей интернет-ресурса о нарушении законодательства, запретах на распространение рекламы о ресурсе и на самом ресурсе, на проведение платежей в адрес интернет-ресурса, на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных. Также документом предусмотрено частичное или полное ограничение доступа к информационному ресурсу.
Требования нового законопроекта, как уточнил «Ведомостям» соавтор законопроекта Антон Горелкин, коснутся не только известных «уклонистов», таких как Facebook и Twitter, но Google или Apple.
«Работающие сейчас в России ООО “Гугл” и ООО “Эппл Рус” официально свои материнские компании не представляют. Это либо “отделы рекламы”, либо офисы продаж, либо GR-подразделения с усеченным функционалом. Я лично в этом убедился, отправляя им депутатские запросы», — рассказал Горелкин, добавив, что сейчас «нет реальной картины структуры бизнеса иностранных IT- компаний в России, их денежные потоки не прозрачны».
Российские власти не впервые пытаются «приземлить» зарубежные ИТ-компании: 1 сентября 2015 г. вступил в силу закон, обязывающий хранить персональные данные россиян на территории РФ. Ряд крупных зарубежных корпораций данные так и не локализовали. В 2019 г. штрафы за отказ локализовать базы с персональными данными россиян увеличены и теперь составляют от 1 млн до 6 млн руб. В феврале 2020 г. мировой судья судебного участка № 374 Таганского района Москвы признал Twitter и Facebook нарушившими законодательство о локализации хранения персональных данных россиян и наложил штраф в размере 4 млн руб. на каждую компанию.