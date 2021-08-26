Путин пообещал помочь с реабилитацией пострадавших при теракте в Беслане
Президент России Владимир Путин пообещал дать поручение по финансированию мероприятий по реабилитации пострадавших при теракте в Беслане в 2004 г., передает пресс-служба Кремля.
«Это та трагическая история в жизни нашей страны, в новейшей истории, которая требует всегда особого внимания и участия. Поэтому такое поручение обязательно будет», — сказал Путин на рабочей встрече с временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии — Алании Сергеем Меняйло.
В ходе встречи Меняйло рассказал, что программа социально-экономического развития Беслана включает в себя 64 мероприятия, 40 из которых не обеспечены финансированием. Это развитие дорожно-транспортной сети Беслана, социальные вопросы, реабилитация, лечение и обучение пострадавших при теракте. До 2025 г. на эти мероприятия должно быть выделено около 800 млн руб.
«Объем (финансирования — Ред.) где-то порядка 800 миллионов, но это до 2025 года. Первый объект — это пантеон и сам музей. А остальные объекты мы построим, если вы такое поручение дадите — в первоочередном порядке и полном объеме обеспечить финансирование», — сказал Меняйло.
3 сентября 2004 г. в школе № 1 Беслана произошел террористический акт, в результате которого погибли 333 человека, в том числе 186 детей и 11 сотрудников правоохранительных органов.