Путин пообещал помочь с реабилитацией пострадавших при теракте в Беслане

В ходе встречи Меняйло рассказал, что программа социально-экономического развития Беслана включает в себя 64 мероприятия, 40 из которых не обеспечены финансированием. Это развитие дорожно-транспортной сети Беслана, социальные вопросы, реабилитация, лечение и обучение пострадавших при теракте. До 2025 г. на эти мероприятия должно быть выделено около 800 млн руб.