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Путин пообещал помочь с реабилитацией пострадавших при теракте в Беслане

Ведомости

Президент России Владимир Путин пообещал дать поручение по финансированию мероприятий по реабилитации пострадавших при теракте в Беслане в 2004 г., передает пресс-служба Кремля. 

«Это та трагическая история в жизни нашей страны, в новейшей истории, которая требует всегда особого внимания и участия. Поэтому такое поручение обязательно будет», — сказал Путин на рабочей встрече с временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии — Алании Сергеем Меняйло.

В ходе встречи Меняйло рассказал, что программа социально-экономического развития Беслана включает в себя 64 мероприятия, 40 из которых не обеспечены финансированием. Это развитие дорожно-транспортной сети Беслана, социальные вопросы, реабилитация, лечение и обучение пострадавших при теракте. До 2025 г. на эти мероприятия должно быть выделено около 800 млн руб. 

«Объем (финансирования — Ред.) где-то порядка 800 миллионов, но это до 2025 года. Первый объект — это пантеон и сам музей. А остальные объекты мы построим, если вы такое поручение дадите — в первоочередном порядке и полном объеме обеспечить финансирование», — сказал Меняйло. 

3 сентября 2004 г. в школе № 1 Беслана произошел террористический акт, в результате которого погибли 333 человека, в том числе 186 детей и 11 сотрудников правоохранительных органов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных