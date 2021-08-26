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Российский посол сообщил о 50 погибших при эвакуации из аэропорта Кабула

Ведомости

Примерно 50 человек погибли во время эвакуации из Афганистана в аэропорту Кабула, заявил в эфире телеканала «Россия 24» чрезвычайный и полномочный посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.

«В кабульском аэропорту бардак. Американцы там реально не могут ничего обеспечить. У них там жертвы, порядка 50, что ли, уже погибло человек обычных», — сказал он.

Произошедшее не относится к российским гражданам. Тех сначала собрали в посольстве России в Афганистане, досмотрели и специально подготовленными автобусами под вооруженным контролем «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в России) довезли до трапа самолета.

По словам Жирнова, вчера четыре российских самолета вывезли из Афганистана 360 человек. Это были те люди, которые с июня не могли покинуть страну из-за прерывания прямого авиаканала. Еще более 100 человек остаются в республике, однако большинство из них не выразили желания уехать.

Накануне источник, близкий к Минобороны России, рассказал «Ведомостям» об эвакуации из Кабула около 500 человек. Среди них были как россияне, так и жители других стран, включая Украину.

«Талибан» 15 августа взял под свой контроль столицу Афганистана Кабул и большую часть территории страны. На данный момент боевики контролируют все провинции государства, кроме Панджшера. Захват произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года президент США Джо Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Они находились там почти 20 лет — с октября 2001 г.

Сейчас под контролем оставшихся в Афганистане американских военных находится столичный аэропорт, через который идет эвакуация иностранных дипломатов, граждан и афганцев, сотрудничавших с ними и желающих уехать из опасения мести талибов. По словам Байдена, всего эвакуировать придется до 65 000 человек. Для этого срок пребывания американских солдат в аэропорту Кабула может быть продлен после 31 августа — дедлайна полного вывода войск США из страны согласно их договоренностям с талибами.

Ранее по теме: В Минобороны заявили о завершении эвакуации 500 человек из Афганистана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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