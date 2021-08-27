Суд признал геноцидом убийства жителей СССР нацистами в Псковской области
Псковский областной суд признал геноцидом национальных и этнических групп СССР действия нацистских оккупационных властей и их пособников, совершенные в Псковской и Великолукской областях в годы Великой отечественной войны. Об этом сообщается на официальной странице объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Псковской области во «ВКонтакте».
Данные территории, которые сейчас являются Псковской областью, были оккупированы нацистами с июля 1941 г. по август 1944 г. За это время были убиты свыше 75 000 мирных граждан СССР, из которых 1400 — дети, а также более 377 000 военнопленных Красной Армии. Еще свыше 192 000 советских жителей были «насильственно угнаны» на принудительные работы в Германию и страны Прибалтики, говорится в сообщении пресс-службы. Эти действия признаны судом «военными преступлениями и преступлениями против человечества, геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, как частью плана, заключавшегося в намерении нацистской Германии отделаться от всего местного населения Советского Союза путем изгнания и истребления его в целях колонизации освободившейся территории немцами».
Дело было рассмотрено по заявлению прокурора Псковской области в интересах России и неопределенного круга лиц — родственников и потомков погибших мирных жителей и военнопленных. Уточняется, что решение суда может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.
В октябре прошлого года Солецкий районный суд признал геноцидом массовые убийства нацистами мирных жителей деревни Жестяная Горка Новгородской области, где в 1942 г. был создан лагерь, куда привозили военнопленных, партизан и мирных жителей. Впоследствии их убивали. По данным российской Генпрокуратуры, этим занималась «тайлькоманда», куда входило около 20 человек. Ее возглавляли офицеры немецкого и австрийского происхождения, исполнителями были уроженцы Латвийской ССР. Организатором расправ признан немецкий генерал Герцог Курт. В целом от действий нацистов погибли не менее 2600 советских граждан.