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Суд признал геноцидом убийства жителей СССР нацистами в Псковской области

Ведомости

Псковский областной суд признал геноцидом национальных и этнических групп СССР действия нацистских оккупационных властей и их пособников, совершенные в Псковской и Великолукской областях в годы Великой отечественной войны. Об этом сообщается на официальной странице объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Псковской области во «ВКонтакте».

Данные территории, которые сейчас являются Псковской областью, были оккупированы нацистами с июля 1941 г. по август 1944 г. За это время были убиты свыше 75 000 мирных граждан СССР, из которых 1400 — дети, а также более 377 000 военнопленных Красной Армии. Еще свыше 192 000 советских жителей были «насильственно угнаны» на принудительные работы в Германию и страны Прибалтики, говорится в сообщении пресс-службы. Эти действия признаны судом «военными преступлениями и преступлениями против человечества, геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, как частью плана, заключавшегося в намерении нацистской Германии отделаться от всего местного населения Советского Союза путем изгнания и истребления его в целях колонизации освободившейся территории немцами».

Дело было рассмотрено по заявлению прокурора Псковской области в интересах России и неопределенного круга лиц — родственников и потомков погибших мирных жителей и военнопленных. Уточняется, что решение суда может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

В октябре прошлого года Солецкий районный суд признал геноцидом массовые убийства нацистами мирных жителей деревни Жестяная Горка Новгородской области, где в 1942 г. был создан лагерь, куда привозили военнопленных, партизан и мирных жителей. Впоследствии их убивали. По данным российской Генпрокуратуры, этим занималась «тайлькоманда», куда входило около 20 человек. Ее возглавляли офицеры немецкого и австрийского происхождения, исполнителями были уроженцы Латвийской ССР. Организатором расправ признан немецкий генерал Герцог Курт. В целом от действий нацистов погибли не менее 2600 советских граждан.

Ранее по теме: Убийство населения в Жестяной Горке во время ВОВ признали геноцидом
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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