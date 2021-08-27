Суд признал геноцидом убийства жителей СССР нацистами в Псковской области

Данные территории, которые сейчас являются Псковской областью, были оккупированы нацистами с июля 1941 г. по август 1944 г. За это время были убиты свыше 75 000 мирных граждан СССР, из которых 1400 — дети, а также более 377 000 военнопленных Красной Армии. Еще свыше 192 000 советских жителей были «насильственно угнаны» на принудительные работы в Германию и страны Прибалтики, говорится в сообщении пресс-службы. Эти действия признаны судом «военными преступлениями и преступлениями против человечества, геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, как частью плана, заключавшегося в намерении нацистской Германии отделаться от всего местного населения Советского Союза путем изгнания и истребления его в целях колонизации освободившейся территории немцами».