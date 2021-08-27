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В Кремле отреагировали на обращение СМИ по закону об иноагентах

Ведомости

В Кремле ознакомились с обращением ряда СМИ к президенту России Владимиру Путину, руководителям силовых ведомств, парламента и др. из-за объявления журналистов иностранными агентами, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Действительно мы видели это обращение. Там действительно достаточно эмоциональное обращение. Мы не согласны с формулировкой "преследование", речь идет о применении положений закона известного. Другое дело, в постановке вопроса о том, что представителям сообщества, цеха, кажется несовершенным правоприменение и некоторые положения этого закона. Вот это как раз то, что должно конструктивно обсуждаться в первую очередь внутри самого цеха, а затем уже с нашими законодателями, представителями исполнительной власти», — отметил Песков. 

«Я не думаю, что это может обсуждаться на Совбезе», — добавил пресс-секретарь.

Ранее сегодня редакции ряда российских СМИ, включая Forbes, телеканал «Дождь» (включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) , «Новую газету» и ряд других, обратились к руководству страны с требованием отменить законы об иностранных агентах и нежелательных организациях, исключить из реестров таких организаций всех туда попавших и прекратить незаконные административные и уголовные дела против журналистов.

20 августа Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов телеканал «Дождь» и издание «Важные истории». Всего в реестре Минюста СМИ-иноагентов 25 человек — журналистов и общественных деятелей, а также 18 изданий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных