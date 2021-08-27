В Кремле отреагировали на обращение СМИ по закону об иноагентах

«Действительно мы видели это обращение. Там действительно достаточно эмоциональное обращение. Мы не согласны с формулировкой "преследование", речь идет о применении положений закона известного. Другое дело, в постановке вопроса о том, что представителям сообщества, цеха, кажется несовершенным правоприменение и некоторые положения этого закона. Вот это как раз то, что должно конструктивно обсуждаться в первую очередь внутри самого цеха, а затем уже с нашими законодателями, представителями исполнительной власти», — отметил Песков.



«Я не думаю, что это может обсуждаться на Совбезе», — добавил пресс-секретарь.