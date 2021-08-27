В Кремле отреагировали на обращение СМИ по закону об иноагентах
В Кремле ознакомились с обращением ряда СМИ к президенту России Владимиру Путину, руководителям силовых ведомств, парламента и др. из-за объявления журналистов иностранными агентами, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Действительно мы видели это обращение. Там действительно достаточно эмоциональное обращение. Мы не согласны с формулировкой "преследование", речь идет о применении положений закона известного. Другое дело, в постановке вопроса о том, что представителям сообщества, цеха, кажется несовершенным правоприменение и некоторые положения этого закона. Вот это как раз то, что должно конструктивно обсуждаться в первую очередь внутри самого цеха, а затем уже с нашими законодателями, представителями исполнительной власти», — отметил Песков.
«Я не думаю, что это может обсуждаться на Совбезе», — добавил пресс-секретарь.
Ранее сегодня редакции ряда российских СМИ, включая Forbes, телеканал «Дождь» (включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) , «Новую газету» и ряд других, обратились к руководству страны с требованием отменить законы об иностранных агентах и нежелательных организациях, исключить из реестров таких организаций всех туда попавших и прекратить незаконные административные и уголовные дела против журналистов.
20 августа Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов телеканал «Дождь» и издание «Важные истории». Всего в реестре Минюста СМИ-иноагентов 25 человек — журналистов и общественных деятелей, а также 18 изданий.