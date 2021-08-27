«Победа» изменила план выполнения 50 рейсов из-за коронавируса

Корректировка плана заключается в том, что компания переносит и объединяет рейсы, а также пересаживает пассажиров на рейсы других перевозчиков. Она связана с тем, что более 10 командиров не могут сейчас выполнять полеты из-за диагностирования у них COVID-19 или контакта с зараженным человеком.