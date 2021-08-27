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«Победа» изменила план выполнения 50 рейсов из-за коронавируса

Ведомости

Лоукостер «Победа» скорректировал план выполнения 50 рейсов до конца августа из-за нехватки пилотов на фоне пандемии, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Корректировка плана заключается в том, что компания переносит и объединяет рейсы, а также пересаживает пассажиров на рейсы других перевозчиков. Она связана с тем, что более 10 командиров не могут сейчас выполнять полеты из-за диагностирования у них COVID-19 или контакта с зараженным человеком.

«Сейчас самый высокий пик для авиации, отдыхающие возвращаются домой к началу учебного года, и, конечно, все экипажи и флот максимально задействованы в программе полетов, заменить 10 КВС просто некем», — пояснили агентству в компании.

Сегодня уже отменены рейсы компании по маршруту Москва — Уфа и Москва — Владикавказ. По данным собеседника ТАСС, выполнять отмененные «Победой» перелеты будут другие авиакомпании, в том числе AZUR Air, а часть полетов, начиная с завтрашнего дня, может быть выполнена «Аэрофлотом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных