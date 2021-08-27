«Победа» изменила план выполнения 50 рейсов из-за коронавируса
Лоукостер «Победа» скорректировал план выполнения 50 рейсов до конца августа из-за нехватки пилотов на фоне пандемии, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Корректировка плана заключается в том, что компания переносит и объединяет рейсы, а также пересаживает пассажиров на рейсы других перевозчиков. Она связана с тем, что более 10 командиров не могут сейчас выполнять полеты из-за диагностирования у них COVID-19 или контакта с зараженным человеком.
«Сейчас самый высокий пик для авиации, отдыхающие возвращаются домой к началу учебного года, и, конечно, все экипажи и флот максимально задействованы в программе полетов, заменить 10 КВС просто некем», — пояснили агентству в компании.
Сегодня уже отменены рейсы компании по маршруту Москва — Уфа и Москва — Владикавказ. По данным собеседника ТАСС, выполнять отмененные «Победой» перелеты будут другие авиакомпании, в том числе AZUR Air, а часть полетов, начиная с завтрашнего дня, может быть выполнена «Аэрофлотом».