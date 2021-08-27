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Гидрометцентр предупредил о заморозках в некоторых регионах России

Ведомости

Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение о заморозках в некоторых регионах России в предстоящие выходные.

Температура опустится до минус 2 градусов с 28 по 30 августа в Карелии, Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях. С 28 по 29 августа температура воздуха в Костромской области достигнет минус 2 градусов, в Забайкальском крае – минус 3 градусов. С 29 по 30 августа заморозки также ожидаются в Башкортостане.

25 августа центр «Фобос» сообщил о первых заморозках в Центральной России. В подмосковном Волоколамске минимальная температура составила плюс 2,4 градуса, в Клину – плюс 3,1, в Можайске – плюс 4,4. В Демидове Смоленской области температура понизилась до минус 0,1 градуса, в Лесном Заповеднике Тверской области – до минус 0,2.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных