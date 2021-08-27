Гидрометцентр предупредил о заморозках в некоторых регионах России
Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение о заморозках в некоторых регионах России в предстоящие выходные.
Температура опустится до минус 2 градусов с 28 по 30 августа в Карелии, Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях. С 28 по 29 августа температура воздуха в Костромской области достигнет минус 2 градусов, в Забайкальском крае – минус 3 градусов. С 29 по 30 августа заморозки также ожидаются в Башкортостане.
25 августа центр «Фобос» сообщил о первых заморозках в Центральной России. В подмосковном Волоколамске минимальная температура составила плюс 2,4 градуса, в Клину – плюс 3,1, в Можайске – плюс 4,4. В Демидове Смоленской области температура понизилась до минус 0,1 градуса, в Лесном Заповеднике Тверской области – до минус 0,2.