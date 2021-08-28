США провели операцию против организатора взрывов в аэропорту Кабула
Центральное командование ВС США сообщило о проведении спецоперации против боевика группировки «Исламское государство» (ИГ; террористическая организация, запрещена в России), который, как отмечается, мог быть организатором взрывов в аэропорту Кабула, передает Reuters.
Удар был нанесен при помощи беспилотника в провинции Нангархар, на границе с Пакистаном.
«Согласно первоначальным оценкам, мы уничтожили цель. Нам не известно об убитых и раненых среди гражданского населения», – сообщили военные.
26 августа террористы атаковали эвакуируемых из аэропорта Кабула людей и военнослужащих западных стран. По данным СМИ, первый взрыв произошел из-за смертника, затем последовала стрельба, а потом случился второй взрыв, предположительно, заминированной машины. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство». Президент США Джо Байден, комментируя теракты, пригрозил их организаторам «расплатой».
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что россиян в момент взрывов в аэропорту Кабула не было. Незадолго до этого источник, близкий к Минобороны России, рассказал «Ведомостям» об эвакуации из Кабула около 500 человек, среди которых были как россияне, так и граждане других стран, включая Украину.
Обстановка в Афганистане обострилась после того, как к власти в стране 15 августа пришел «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России). Боевики получили контроль над Кабулом и всеми провинциями, кроме Панджшера, где сконцентрированы силы сопротивления. Захват власти произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Они находились там почти 20 лет — с октября 2001 г.