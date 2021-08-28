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США провели операцию против организатора взрывов в аэропорту Кабула

Ведомости

Центральное командование ВС США сообщило о проведении спецоперации против боевика группировки «Исламское государство» (ИГ; террористическая организация, запрещена в России), который, как отмечается, мог быть организатором взрывов в аэропорту Кабула, передает Reuters.

Удар был нанесен при помощи беспилотника в провинции Нангархар, на границе с Пакистаном.

«Согласно первоначальным оценкам, мы уничтожили цель. Нам не известно об убитых и раненых среди гражданского населения», – сообщили военные.

26 августа террористы атаковали эвакуируемых из аэропорта Кабула людей и военнослужащих западных стран. По данным СМИ, первый взрыв произошел из-за смертника, затем последовала стрельба, а потом случился второй взрыв, предположительно, заминированной машины. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство». Президент США Джо Байден, комментируя теракты, пригрозил их организаторам «расплатой». 

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Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что россиян в момент взрывов в аэропорту Кабула не было. Незадолго до этого источник, близкий к Минобороны России, рассказал «Ведомостям» об эвакуации из Кабула около 500 человек, среди которых были как россияне, так и граждане других стран, включая Украину.

Обстановка в Афганистане обострилась после того, как к власти в стране 15 августа пришел «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России). Боевики получили контроль над Кабулом и всеми провинциями, кроме Панджшера, где сконцентрированы силы сопротивления. Захват власти произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Они находились там почти 20 лет — с октября 2001 г.

Ранее по теме: «Талибан» предложил США сохранить посольство в Кабуле

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных