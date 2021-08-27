«Талибан» предложил США сохранить посольство в Кабуле
Представители «Талибана» (организация запрещена в России и признана террористической) предложили США сохранить дипмиссию в Кабуле после эвакуации, которая должна завершиться 31 августа, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным собеседников газеты, США пока не отвечали отказом на предложение талибов. В случае согласия в Кабуле после ухода американских военных вновь может открыться посольство страны. Сейчас оно эвакуировано в охраняемый американскими солдатами аэропорт Кабула для дальнейшего вывоза персонала за пределы Афганистана.
Кроме того, США вместе с Турцией и рядом ближневосточных союзников ведут с «Талибаном» переговоры и о будущем управлении кабульским аэропортом.
26 августа террористы атаковали эвакуируемых из аэропорта Кабула людей и военнослужащих западных стран. По данным СМИ, первый взрыв произошел из-за смертника, затем последовала стрельба, а потом случился второй взрыв, предположительно, заминированной машины. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ; террористическая организация, запрещена в России). Президент США Джо Байден, комментируя теракты, пригрозил их организаторам «расплатой».
По последним официальным данным, погибли 13 американских солдат, два британских гражданина, а всего — около 170 человек, большей частью афганцев. Однако The Wall Street Journal со ссылкой на местных медиков сообщила, что только граждан Афганистана погибло около 200.
«Талибан» к 15 августа захватил большую часть Афганистана и столицу Кабул. Единственным местом, через которое иностранцы и опасающиеся за свою безопасность афганцы могут покинуть страну, является кабульский аэропорт. Эвакуация должна прекратиться 31 августа с выводом охраняющих воздушную гавань американских военных. Продление их нахождения там, как заявил «Талибан», будет считаться продолжением «оккупации», что может привести к определенным «последствиям». По данным Белого дома, ВВС США и их союзников с середины августа вывезли из аэропорта Кабула около 105 000 человек.