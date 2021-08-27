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«Талибан» предложил США сохранить посольство в Кабуле

Ведомости

Представители «Талибана» (организация запрещена в России и признана террористической) предложили США сохранить дипмиссию в Кабуле после эвакуации, которая должна завершиться 31 августа, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным собеседников газеты, США пока не отвечали отказом на предложение талибов. В случае согласия в Кабуле после ухода американских военных вновь может открыться посольство страны. Сейчас оно эвакуировано в охраняемый американскими солдатами аэропорт Кабула для дальнейшего вывоза персонала за пределы Афганистана.

Кроме того, США вместе с Турцией и рядом ближневосточных союзников ведут с «Талибаном» переговоры и о будущем управлении кабульским аэропортом.

26 августа террористы атаковали эвакуируемых из аэропорта Кабула людей и военнослужащих западных стран. По данным СМИ, первый взрыв произошел из-за смертника, затем последовала стрельба, а потом случился второй взрыв, предположительно, заминированной машины. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ; террористическая организация, запрещена в России). Президент США Джо Байден, комментируя теракты, пригрозил их организаторам «расплатой».

По последним официальным данным, погибли 13 американских солдат, два британских гражданина, а всего — около 170 человек, большей частью афганцев. Однако The Wall Street Journal со ссылкой на местных медиков сообщила, что только граждан Афганистана погибло около 200.

«Талибан» к 15 августа захватил большую часть Афганистана и столицу Кабул. Единственным местом, через которое иностранцы и опасающиеся за свою безопасность афганцы могут покинуть страну, является кабульский аэропорт. Эвакуация должна прекратиться 31 августа с выводом охраняющих воздушную гавань американских военных. Продление их нахождения там, как заявил «Талибан», будет считаться продолжением «оккупации», что может привести к определенным «последствиям». По данным Белого дома, ВВС США и их союзников с середины августа вывезли из аэропорта Кабула около 105 000 человек.

Ранее по теме: WSJ сообщила о росте числа жертв взрыва среди афганцев в Кабуле до 200

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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