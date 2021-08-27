WSJ сообщила о росте числа жертв взрыва среди афганцев в Кабуле до 200
Число жертв взрыва в аэропорту Кабула только среди граждан Афганистана достигло 200, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди афганских медиков.
Об общем изменении числа жертв среди американцев газета не сообщает. На данный момент известно, что из 13 скончавшихся военнослужащих США 10 были морскими пехотинцами. Еще как минимум 18 американских солдат ранены. Кроме того, глава глава МИД Великобритании Доминик Рааб сообщил о гибели двух британских граждан во время взрыва и ребенка одного из британцев, который, по-видимому, не имел гражданства страны. Еще двое британцев получили ранения.
26 августа террористы атаковали эвакуируемых из аэропорта Кабула людей и военнослужащих западных стран. По данным СМИ, первый взрыв произошел из-за смертника, затем последовала стрельба, а потом случился второй взрыв, предположительно, заминированной машины. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ; террористическая организация, запрещена в России). Президент США Джо Байден, комментируя теракты, пригрозил их организаторам «расплатой».
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что россиян в момент взрывов в аэропорту Кабула не было. Незадолго до этого источник, близкий к Минобороны России, рассказал «Ведомостям» об эвакуации из Кабула около 500 человек, среди которых были как россияне, так и граждане других стран, включая Украину.
Обстановка в Афганистане обострилась после того, как к власти в стране 15 августа пришел «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России). Боевики получили контроль над Кабулом и всеми провинциями, кроме Панджшера, где сконцентрированы силы сопротивления. Захват власти произошел более чем через два месяца после того, как в конце мая этого года Байден инициировал окончательный вывод американских войск из страны. Они находились там почти 20 лет — с октября 2001 г.