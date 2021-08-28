В Японии два человека умерли после вакцинации препаратом Moderna с неизвестными примесями
В Японии двое мужчин умерли после того, как привились вакциной от коронавируса от компании Moderna из партии, в которой ранее обнаружили неизвестные примеси, сообщается на сайте японского минздрава.
Умершим было 30 и 38 лет, они не относились к группе риска и не страдали от каких-либо хронических заболеваний. На следующий день после прививки у них поднялась температура, на третий день они скончались. В ведомстве подчеркнули, что на данный момент доподлинно неизвестно, были ли посторонние вещества в тех дозах, которые получили умершие.
Об обнаружении сторонних компонентов в некоторых дозах вакцины Moderna Япония сообщила 26 августа, в качестве меры предосторожности в стране приостановили использование около 1,63 млн доз препарата. Согласно подсчетам Kyodo на основе сообщений местных органов власти, в 19 из 47 префектур страны было использовано порядка 180 000 доз с возможным наличием посторонних веществ.
В компании Moderna и японском производителе лекарств Takeda Pharmaceutical сообщили, что не получали каких-либо сообщений о проблемах при использовании препарата.