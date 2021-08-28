В Японии два человека умерли после вакцинации препаратом Moderna с неизвестными примесями

Умершим было 30 и 38 лет, они не относились к группе риска и не страдали от каких-либо хронических заболеваний. На следующий день после прививки у них поднялась температура, на третий день они скончались. В ведомстве подчеркнули, что на данный момент доподлинно неизвестно, были ли посторонние вещества в тех дозах, которые получили умершие.