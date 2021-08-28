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В Японии два человека умерли после вакцинации препаратом Moderna с неизвестными примесями

Ведомости

В Японии двое мужчин умерли после того, как привились вакциной от коронавируса от компании Moderna из партии, в которой ранее обнаружили неизвестные примеси, сообщается на сайте японского минздрава.

Умершим было 30 и 38 лет, они не относились к группе риска и не страдали от каких-либо хронических заболеваний. На следующий день после прививки у них поднялась температура, на третий день они скончались.  В ведомстве подчеркнули, что на данный момент доподлинно неизвестно, были ли посторонние вещества в тех дозах, которые получили умершие.

Об обнаружении сторонних компонентов в некоторых дозах вакцины Moderna Япония сообщила 26 августа, в качестве меры предосторожности в стране приостановили использование около 1,63 млн доз препарата. Согласно подсчетам Kyodo на основе сообщений местных органов власти, в 19 из 47 префектур страны было использовано порядка 180 000 доз с возможным наличием посторонних веществ.

В компании Moderna и японском производителе лекарств Takeda Pharmaceutical сообщили, что не получали каких-либо сообщений о проблемах при использовании препарата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных