Россияне назвали главные раздражающие факторы в путешествиях по стране

При этом более 40% россиян, посетивших Калининградскую область, Дагестан, Ставрополье и Камчатку, не назвали ни одного раздражающего фактора. Жители же Дагестана, Камчатки и городов «Золотого кольца» чаще остальных заявляли о благоприятном отношении к приезжим.