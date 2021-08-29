Россияне назвали главные раздражающие факторы в путешествиях по стране
Россиян, путешествующих по стране, чаще всего раздражают отсутствие туристической инфраструктуры и высокие цены, следует из результатов исследования сервиса Superjob.
В опросе приняли участие экономически активные граждане, которые посетили в последние три года туристические места Краснодарского, Камчатского и Ставропольского краев, Дагестана, Калининградской области, «Золотого кольца», Алтая и Крыма, а также жители этих регионов.
На отсутствие удобств и сервисов для туристов жаловались чаще всего отдыхавшие в Крыму (33%), Краснодарском крае (26%), и местах «Золотого кольца» (22%), а реже всего – туристы, посетившие Дагестан (13%) и Алтай (6%).
Россияне, побывавшие в Крыму, Дагестане и на Камчатке, чаще остальных отмечали высокомерие и недовольство числом туристов местных жителей, а посетившие курорты Краснодарского края и Ставрополья выразили недовольство другими туристами. На маршруте «Золотого кольца» туристов раздражают плохие дороги, а в Калининградской области – переменчивая погода, обратили внимание аналитики.
При этом более 40% россиян, посетивших Калининградскую область, Дагестан, Ставрополье и Камчатку, не назвали ни одного раздражающего фактора. Жители же Дагестана, Камчатки и городов «Золотого кольца» чаще остальных заявляли о благоприятном отношении к приезжим.