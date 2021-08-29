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Россияне назвали главные раздражающие факторы в путешествиях по стране

Ведомости

Россиян, путешествующих по стране, чаще всего раздражают отсутствие туристической инфраструктуры и высокие цены, следует из результатов исследования сервиса Superjob.

В опросе приняли участие экономически активные граждане, которые  посетили в последние три года туристические места Краснодарского, Камчатского и Ставропольского краев, Дагестана, Калининградской области, «Золотого кольца», Алтая и Крыма, а также жители этих регионов.

На отсутствие удобств и сервисов для туристов жаловались чаще всего отдыхавшие в Крыму (33%), Краснодарском крае (26%), и местах «Золотого кольца» (22%), а реже всего – туристы, посетившие Дагестан (13%) и Алтай (6%).

Россияне, побывавшие в Крыму, Дагестане и на Камчатке, чаще остальных отмечали высокомерие и недовольство числом туристов местных жителей, а посетившие курорты Краснодарского края и Ставрополья выразили недовольство другими туристами. На маршруте «Золотого кольца» туристов раздражают плохие дороги, а в Калининградской области – переменчивая погода, обратили внимание аналитики.

При этом более 40% россиян, посетивших Калининградскую область, Дагестан, Ставрополье и Камчатку, не назвали ни одного раздражающего фактора. Жители же Дагестана, Камчатки и городов «Золотого кольца» чаще остальных заявляли о благоприятном отношении к приезжим.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных