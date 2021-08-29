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Бастрыкин поручил начать проверку рассекреченных фактов о массовых казнях в годы войны

Ведомости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту рассекреченных фактов о казнях мирных жителей Орловской области нацистами в годы Великой отечественной войны, сообщается на сайте СК.

Рассекретила эти факты ранее ФСБ России в рамках проекта «Без срока давности», сообщили «РИА Новости». Обнародованные документы указывают на то, что среди руководителей массовыми казнями были выходцы с Украины, в частности, приводятся допросы некоего Александра Родина, служившего в карательном отряде «Украинская компания», созданного по указанию Верхмата. 

Данный отряд среди прочего убил 170 человек в Знаменском районе, включая младенцев и стариков. Командовал отрядом бывший офицер Красной армии Николай Мирошниченко по прозвищу Гетман. Родин в ходе допроса назвал также имена и карателей из числа командного состава «Украинской компании».

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области Ермакову П.В. организовать доследственную проверку по данному факту и представить доклад», – говорится в сообщении СК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных