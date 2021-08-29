Бастрыкин поручил начать проверку рассекреченных фактов о массовых казнях в годы войны
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту рассекреченных фактов о казнях мирных жителей Орловской области нацистами в годы Великой отечественной войны, сообщается на сайте СК.
Рассекретила эти факты ранее ФСБ России в рамках проекта «Без срока давности», сообщили «РИА Новости». Обнародованные документы указывают на то, что среди руководителей массовыми казнями были выходцы с Украины, в частности, приводятся допросы некоего Александра Родина, служившего в карательном отряде «Украинская компания», созданного по указанию Верхмата.
Данный отряд среди прочего убил 170 человек в Знаменском районе, включая младенцев и стариков. Командовал отрядом бывший офицер Красной армии Николай Мирошниченко по прозвищу Гетман. Родин в ходе допроса назвал также имена и карателей из числа командного состава «Украинской компании».
«Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области Ермакову П.В. организовать доследственную проверку по данному факту и представить доклад», – говорится в сообщении СК.