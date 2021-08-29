Бастрыкин поручил начать проверку рассекреченных фактов о массовых казнях в годы войны

Рассекретила эти факты ранее ФСБ России в рамках проекта «Без срока давности», сообщили «РИА Новости». Обнародованные документы указывают на то, что среди руководителей массовыми казнями были выходцы с Украины, в частности, приводятся допросы некоего Александра Родина, служившего в карательном отряде «Украинская компания», созданного по указанию Верхмата.