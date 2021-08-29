ЦБ Афганистана ограничил снятие денег со счетов
Центробанк Афганистана предписал всем банкам страны установить лимит на снятие средств со счетов до $200 в неделю, сообщило агентство The Khaama Press.
В директиве регулятора отмечается, что решение принято на фоне возникших в стране финансовых трудностей и носит временный характер. ЦБ также дал указание всем банкам возобновить работу и напомнил о возможности электронных переводов.
Как отмечает агентство, банковское обслуживание в стране фактически остановилось после того, как «Талибан» (организация запрещена в России и признана террористической) к 15 августа захватил большую часть Афганистана и столицу Кабул. Решение было принято спустя несколько часов после начала протестов в афганской столице из-за закрытия банков.
Единственным местом, через которое иностранцы и опасающиеся за свою безопасность афганцы могут покинуть страну, является кабульский аэропорт. Эвакуация должна прекратиться 31 августа с выводом охраняющих воздушную гавань американских военных.
26 августа террористы атаковали эвакуируемых из аэропорта Кабула людей и военнослужащих западных стран. В результате двух взрывов, ответственность за которые на себя взяла группировка «Исламское государство» (ИГ; террористическая организация, запрещена в России), погибли, по неофициальным данным, около 200 человек, включая 13 американских военных.