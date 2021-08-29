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ЦБ Афганистана ограничил снятие денег со счетов

Ведомости

Центробанк Афганистана предписал всем банкам страны установить лимит на снятие средств со счетов до $200 в неделю, сообщило агентство The Khaama Press.

В директиве регулятора отмечается, что решение принято на фоне возникших в стране финансовых трудностей и носит временный характер. ЦБ также дал указание всем банкам возобновить работу и напомнил о возможности электронных переводов. 

Как отмечает агентство, банковское обслуживание в стране фактически остановилось после того, как «Талибан» (организация запрещена в России и признана террористической) к 15 августа захватил большую часть Афганистана и столицу Кабул. Решение было принято спустя несколько часов после начала протестов в афганской столице из-за закрытия банков.

Единственным местом, через которое иностранцы и опасающиеся за свою безопасность афганцы могут покинуть страну, является кабульский аэропорт. Эвакуация должна прекратиться 31 августа с выводом охраняющих воздушную гавань американских военных.

26 августа террористы атаковали эвакуируемых из аэропорта Кабула людей и военнослужащих западных стран. В результате двух взрывов, ответственность за которые на себя взяла группировка «Исламское государство» (ИГ; террористическая организация, запрещена в России), погибли, по неофициальным данным, около 200 человек, включая 13 американских военных. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных