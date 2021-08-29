ЦБ Афганистана ограничил снятие денег со счетов

Как отмечает агентство, банковское обслуживание в стране фактически остановилось после того, как «Талибан» (организация запрещена в России и признана террористической) к 15 августа захватил большую часть Афганистана и столицу Кабул. Решение было принято спустя несколько часов после начала протестов в афганской столице из-за закрытия банков.