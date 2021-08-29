СМИ сообщили о нанесении США удара по цели в Кабуле

26 августа террористы атаковали эвакуируемых из аэропорта Кабула людей и военнослужащих западных стран. По данным СМИ, первый взрыв произошел из-за смертника, затем последовала стрельба, а потом случился второй взрыв, предположительно, заминированной машины. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство». Президент США Джо Байден, комментируя теракты, пригрозил их организаторам «расплатой». Через два дня Центральное командование ВС США сообщило о проведении спецоперации против боевиков этой террористической группировки.