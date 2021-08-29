СМИ сообщили о нанесении США удара по цели в Кабуле
В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, сообщает телеканал Al Arabya. По информации источников Reuters, удар был нанесен США, его целью были боевики, связанные с группировкой «Исламское государство» (ИГ; террористическая организация, запрещена в России).
По данным агентства Asvaka, в результате удара погибли двое человек, еще трое пострадали, очевидцы сообщают, что среди них есть дети и женщины.
26 августа террористы атаковали эвакуируемых из аэропорта Кабула людей и военнослужащих западных стран. По данным СМИ, первый взрыв произошел из-за смертника, затем последовала стрельба, а потом случился второй взрыв, предположительно, заминированной машины. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство». Президент США Джо Байден, комментируя теракты, пригрозил их организаторам «расплатой». Через два дня Центральное командование ВС США сообщило о проведении спецоперации против боевиков этой террористической группировки.