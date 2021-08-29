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СМИ сообщили о нанесении США удара по цели в Кабуле

Ведомости

В столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, сообщает телеканал  Al Arabya. По информации источников Reuters, удар был нанесен США, его целью были боевики, связанные с группировкой «Исламское государство» (ИГ; террористическая организация, запрещена в России).

По данным агентства Asvaka, в результате удара погибли двое человек, еще трое пострадали, очевидцы сообщают, что среди них есть дети и женщины.

26 августа террористы атаковали эвакуируемых из аэропорта Кабула людей и военнослужащих западных стран. По данным СМИ, первый взрыв произошел из-за смертника, затем последовала стрельба, а потом случился второй взрыв, предположительно, заминированной машины. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство». Президент США Джо Байден, комментируя теракты, пригрозил их организаторам «расплатой». Через два дня Центральное командование ВС США сообщило о проведении спецоперации против боевиков этой террористической группировки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных