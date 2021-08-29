В Москве умер экс-депутат Госдумы Михаил Ненашев
Бывший депутат Госдумы Михаил Ненашев умер в одном из фитнес-клубов Москвы из-за остановки сердца, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В воскресенье днем на западе Москвы в одном из фитнес-клубов скончался бывший депутат Госдумы Михаил Ненашев. По предварительной информации, политик скончался от остановки сердца», – рассказал он.
Ненашев родился в Воронежской области, проходил службу на Северном флоте, в 1998 г. ему было присвоено звание капитана 1 ранга. Был председателем Общероссийского движения поддержки флота, избирался депутатом Госдумы пятого созыва.