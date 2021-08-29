Путин после ВЭФ посетит космодром Восточный
Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит космодром Восточный в Амурской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
«По пути из Владивостока Путин снова залетит в Амурскую область, на космодром "Восточный". Амбициозный проект... под личным контролем (президента)», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
3 сентября президент выступит очно на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщал ранее Песков. По его словам, рассматривается возможность встречи президента с модераторами и спикерами сессий ВЭФ, чтобы они рассказали о своей деятельности на форуме и Путин перед «пленаркой» получил «полную картину вопросов», которые там обсуждались. Кроме того, президент проведет традиционное совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.
Восточный экономический форум пройдет со 2 по 4 сентября во Владивостоке в гибридном формате — гости высокого уровня смогут поучаствовать в мероприятиях форума как очно, так и онлайн. Для участников ВЭФ будет проведено обязательное ПЦР-тестирование. В прошлом году форум был отменен из-за пандемии коронавируса.
В 2016 г. на Восточном было завершено строительство стартового комплекса под ракету «Союз-2» площадью 45 кв км, сейчас ведется строительство второй очереди. В последний раз Путин посетил космодром в 2019 г.