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Путин после ВЭФ посетит космодром Восточный

Ведомости

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит космодром Восточный в Амурской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«По пути из Владивостока Путин снова залетит в Амурскую область, на космодром "Восточный". Амбициозный проект... под личным контролем (президента)», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

3 сентября президент выступит очно на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщал ранее Песков. По его словам, рассматривается возможность встречи президента с модераторами и спикерами сессий ВЭФ, чтобы они рассказали о своей деятельности на форуме и Путин перед «пленаркой» получил «полную картину вопросов», которые там обсуждались. Кроме того, президент проведет традиционное совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Восточный экономический форум пройдет со 2 по 4 сентября во Владивостоке в гибридном формате — гости высокого уровня смогут поучаствовать в мероприятиях форума как очно, так и онлайн. Для участников ВЭФ будет проведено обязательное ПЦР-тестирование. В прошлом году форум был отменен из-за пандемии коронавируса.

В 2016 г. на Восточном было завершено строительство стартового комплекса под ракету «Союз-2» площадью 45 кв км, сейчас ведется строительство второй очереди. В последний раз Путин посетил космодром в 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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