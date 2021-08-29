Путин после ВЭФ посетит космодром Восточный

3 сентября президент выступит очно на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщал ранее Песков. По его словам, рассматривается возможность встречи президента с модераторами и спикерами сессий ВЭФ, чтобы они рассказали о своей деятельности на форуме и Путин перед «пленаркой» получил «полную картину вопросов», которые там обсуждались. Кроме того, президент проведет традиционное совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.