В Генпрокуратуре Белоруссии подтвердили прекращение дела против PandaDoc

В начале сентября в минском офисе PandaDoc белорусские силовики провели обыски. Директору Дмитрию Рабцевичу, а также директору по продукту Виктору Кувшинову предъявили обвинение в хищении в особо крупном размере (ст. 210 УК республики). Им грозило до 12 лет лишения свободы, обвиняемых поместили в СИЗО, а счета компании были заблокированы. После этих событий Микадо был вынужден закрыть проект помощи бывшим силовикам. В октябре того же года, после встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с арестованными членами Координационного совета оппозиции в СИЗО КГБ, директора PandaDoc Дмитрия Рабцевича освободили.