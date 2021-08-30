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В Генпрокуратуре Белоруссии подтвердили прекращение дела против PandaDoc

Ведомости

Генпрокуратура Белоруссии прекратила уголовное дело о мошенничестве в отношении руководителей IT-компании PandaDoc, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

«Генеральная прокуратура на основании ч. 2 ст. 30 Уголовно-процессуального кодекса и ст. 88-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь прекратила производство по уголовному делу в отношении Рабцевича Д. Г. и Кувшинова В. Г., которым инкриминировалось мошенничество в особо крупном размере», — говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе предварительного следствия «обвиняемые признали свою вину в полном объеме и дали показания об обстоятельствах преступления».

«[Рабцевич и Кувшинов] возместили причиненный ущерб и уплатили уголовно-правовую компенсацию в размере свыше 77 000 [белорусских] руб.», — добавили в Генпрокуратуре страны.

В начале сентября в минском офисе PandaDoc белорусские силовики провели обыски. Директору Дмитрию Рабцевичу, а также директору по продукту Виктору Кувшинову предъявили обвинение в хищении в особо крупном размере (ст. 210 УК республики). Им грозило до 12 лет лишения свободы, обвиняемых поместили в СИЗО, а счета компании были заблокированы. После этих событий Микадо был вынужден закрыть проект помощи бывшим силовикам. В октябре того же года, после встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с арестованными членами Координационного совета оппозиции в СИЗО КГБ, директора PandaDoc Дмитрия Рабцевича освободили.

В конце августа этого года PandaDoc сообщила о прекращении уголовного дела о мошенничестве, однако Генпрокуратура не подтверждала эту информацию.

Ранее по теме: Следствие в Минске прекратило уголовное дело в отношении сотрудников PandaDoc

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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