В Генпрокуратуре Белоруссии подтвердили прекращение дела против PandaDoc
Генпрокуратура Белоруссии прекратила уголовное дело о мошенничестве в отношении руководителей IT-компании PandaDoc, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
«Генеральная прокуратура на основании ч. 2 ст. 30 Уголовно-процессуального кодекса и ст. 88-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь прекратила производство по уголовному делу в отношении Рабцевича Д. Г. и Кувшинова В. Г., которым инкриминировалось мошенничество в особо крупном размере», — говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе предварительного следствия «обвиняемые признали свою вину в полном объеме и дали показания об обстоятельствах преступления».
«[Рабцевич и Кувшинов] возместили причиненный ущерб и уплатили уголовно-правовую компенсацию в размере свыше 77 000 [белорусских] руб.», — добавили в Генпрокуратуре страны.
В начале сентября в минском офисе PandaDoc белорусские силовики провели обыски. Директору Дмитрию Рабцевичу, а также директору по продукту Виктору Кувшинову предъявили обвинение в хищении в особо крупном размере (ст. 210 УК республики). Им грозило до 12 лет лишения свободы, обвиняемых поместили в СИЗО, а счета компании были заблокированы. После этих событий Микадо был вынужден закрыть проект помощи бывшим силовикам. В октябре того же года, после встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с арестованными членами Координационного совета оппозиции в СИЗО КГБ, директора PandaDoc Дмитрия Рабцевича освободили.
В конце августа этого года PandaDoc сообщила о прекращении уголовного дела о мошенничестве, однако Генпрокуратура не подтверждала эту информацию.