Следствие в Минске прекратило уголовное дело в отношении сотрудников PandaDoc

Последние выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 г. Согласно данным ЦИК республики, Лукашенко, занимающий пост президента с 1994 г., набрал на них 80,08% голосов избирателей и стал президентом в шестой раз. После выборов в стране начались акции протеста, длившиеся несколько месяцев. США, Евросоюз, Украина и ряд других стран не признали итогов голосования и Лукашенко — как законного президента страны. Россия, Китай и ряд других стран, напротив, считают прошедшие выборы законными, а Лукашенко — легитимным главой белорусского государства.