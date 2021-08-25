Следствие в Минске прекратило уголовное дело в отношении сотрудников PandaDoc
Правоохранительные органы Белоруссии закрыли уголовное дело о мошенничестве в отношении четырех сотрудников минского офиса PandaDoc, которые обвинялись в хищении средств путём злоупотребления должностными полномочиями. Об этом сообщает белорусский портал dev.by, информацию подтвердили в компании.
PandaDoc представлена в трех странах: Белоруссии, США и на Филиппинах. Компания разрабатывает решения по работе с цифровыми документами. Суммарно PandaDoc привлекла около $50 млн инвестиций. Одним из инвесторов стартапа является российский венчурный фонд Altair, запущенный в 2013 г. Он вложил более $20 млн в 70 проектов, в том числе в PandaDoc. Также среди ее инвесторов были венчурный фонд Microsoft и ЕБРР.
Уголовное дело в отношении сотрудников было возбуждено на фоне протестов, проходивших в Белоруссии после президентских выборов. Руководитель PandaDoc Микита Микадо был одним из героев фильма журналиста Юрия Дудя про Кремниевую долину. В августе он предложил инициативу по финансовой помощи сотрудникам силовых ведомств, которые уйдут со службы. Другой сооснователь стартапа Сергей Борисюк подписал открытое письмо с требованием остановить насилие в отношении мирных жителей.
2 сентября в минском офисе PandaDoc Микадо сотрудники департамента финансовых расследований госконтроля провели обыски. Уже 3 сентября бухгалтеру Юлии Шардыко, директору Дмитрию Рабцевичу, директору по продукту Виктору Кувшинову и директору по HR Владиславу Михолапу предъявили обвинение в хищении в особо крупном размере (ст. 210 УК республики). Им грозило до 12 лет лишения свободы, обвиняемых поместили в СИЗО, а счета компании были заблокированы.
После этих событий Микадо был вынужден закрыть проект помощи бывшим силовикам, что стало следствием последующей разблокировки счетов компании.
10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с арестованными членами Координационного совета оппозиции в СИЗО КГБ. На встрече присутствовали 11 человек, но ее подробности не раскрывались. На следующий день двоих арестованных, члена инициативной группы незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, бизнесмена Юрия Воскресенского и директора ИТ-компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича освободили.
Последние выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 г. Согласно данным ЦИК республики, Лукашенко, занимающий пост президента с 1994 г., набрал на них 80,08% голосов избирателей и стал президентом в шестой раз. После выборов в стране начались акции протеста, длившиеся несколько месяцев. США, Евросоюз, Украина и ряд других стран не признали итогов голосования и Лукашенко — как законного президента страны. Россия, Китай и ряд других стран, напротив, считают прошедшие выборы законными, а Лукашенко — легитимным главой белорусского государства.
Белорусская оппозиция настаивает, что на выборах были фальсификации, она требует отставки Лукашенко. Несогласные с итогами голосования вышли на улицы с требованием провести перевыборы. Протесты, которые шли несколько месяцев, перешли в столкновения с силовиками. Лукашенко заявлял, что сфальсифицировать такое количество голосов невозможно, и связывал протесты с западными странами.