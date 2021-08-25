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Следствие в Минске прекратило уголовное дело в отношении сотрудников PandaDoc

Ведомости

Правоохранительные органы Белоруссии закрыли уголовное дело о мошенничестве в отношении четырех сотрудников минского офиса PandaDoc, которые обвинялись в хищении средств путём злоупотребления должностными полномочиями. Об этом сообщает белорусский портал dev.by, информацию подтвердили в компании. 

PandaDoc представлена в трех странах: Белоруссии, США и на Филиппинах. Компания разрабатывает решения по работе с цифровыми документами. Суммарно PandaDoc привлекла около $50 млн инвестиций. Одним из инвесторов стартапа является российский венчурный фонд Altair, запущенный в 2013 г. Он вложил более $20 млн в 70 проектов, в том числе в PandaDoc. Также среди ее инвесторов были венчурный фонд Microsoft и ЕБРР. 

Уголовное дело в отношении сотрудников было возбуждено на фоне протестов, проходивших в Белоруссии после президентских выборов. Руководитель PandaDoc Микита Микадо был одним из героев фильма журналиста Юрия Дудя про Кремниевую долину. В августе он предложил инициативу по финансовой помощи сотрудникам силовых ведомств, которые уйдут со службы. Другой сооснователь стартапа Сергей Борисюк подписал открытое письмо с требованием остановить насилие в отношении мирных жителей.

2 сентября в минском офисе PandaDoc Микадо сотрудники департамента финансовых расследований госконтроля провели обыски. Уже 3 сентября бухгалтеру Юлии Шардыко, директору Дмитрию Рабцевичу, директору по продукту Виктору Кувшинову и директору по HR Владиславу Михолапу предъявили обвинение в хищении в особо крупном размере (ст. 210 УК республики). Им грозило до 12 лет лишения свободы, обвиняемых поместили в СИЗО, а счета компании были заблокированы. 

После этих событий Микадо был вынужден закрыть проект помощи бывшим силовикам, что стало следствием последующей разблокировки счетов компании. 

10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с арестованными членами Координационного совета оппозиции в СИЗО КГБ. На встрече присутствовали 11 человек, но ее подробности не раскрывались. На следующий день двоих арестованных, члена инициативной группы незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, бизнесмена Юрия Воскресенского и директора ИТ-компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича освободили.

Последние выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа 2020 г. Согласно данным ЦИК республики, Лукашенко, занимающий пост президента с 1994 г., набрал на них 80,08% голосов избирателей и стал президентом в шестой раз. После выборов в стране начались акции протеста, длившиеся несколько месяцев. США, Евросоюз, Украина и ряд других стран не признали итогов голосования и Лукашенко — как законного президента страны. Россия, Китай и ряд других стран, напротив, считают прошедшие выборы законными, а Лукашенко — легитимным главой белорусского государства.

Белорусская оппозиция настаивает, что на выборах были фальсификации, она требует отставки Лукашенко. Несогласные с итогами голосования вышли на улицы с требованием провести перевыборы. Протесты, которые шли несколько месяцев,  перешли в столкновения с силовиками. Лукашенко заявлял, что сфальсифицировать такое количество голосов невозможно, и связывал протесты с западными странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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