Двух оппозиционеров отпустили из СИЗО после встречи с Лукашенко
Бизнесмена Юрия Воскресенского и директора ИТ-компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича, входящих в Координационный совет оппозиции Белоруссии, выпустили из СИЗО КГБ, где они ранее встретились с президентом страны Александром Лукашенко, передает портал Tut.by.
Воскресенский и Рабцевич сообщили изданию, что их отпустили под домашний арест. Член инициативной группы Бабарико пояснил, что власти поручили ему готовить предложения к поправкам в Конституцию и изложить подходы по освобождению ряда лиц, которые «оказались не так общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе». Рабцевич заверил, что намерен продолжать заниматься бизнесом в Белоруссии.
Лукашенко провел встречу в СИЗО КГБ с арестованными членами Координационного совета белорусской оппозиции 10 октября. На встрече присутствовали 11 человек. В частности, экс-претендент на пост президента и экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и его сын Эдуард, члены президиума КС Лилия Власова и Максим Знак, предприниматель Александр Василевич и другие активисты, задержанные в разное время силовиками. Детали разговора остались неизвестными. Государственное агентство «БелТА» передавало, что встреча была организована, поскольку президенту страны важно «услышать мнения всех». Лукашенко в ходе встречи также заявил, что «Конституцию на улице не напишешь».
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы и инициировала создание Координационного совета оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей.
Сфальсифицированными выборы посчитали члены Европейского союза, которые отказались признать Лукашенко легитимным президентом, равно как США и ряд других стран. ЕС, Великобритания, Канада, Польша и страны Прибалтики ввели против властей Белоруссии санкции. В ответ Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей, а также об усилении охраны границ с Украиной. Россия признала результаты выборов в Белоруссии и легитимность президентства Лукашенко.