Двух оппозиционеров отпустили из СИЗО после встречи с Лукашенко

Лукашенко провел встречу в СИЗО КГБ с арестованными членами Координационного совета белорусской оппозиции 10 октября. На встрече присутствовали 11 человек. В частности, экс-претендент на пост президента и экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и его сын Эдуард, члены президиума КС Лилия Власова и Максим Знак, предприниматель Александр Василевич и другие активисты, задержанные в разное время силовиками. Детали разговора остались неизвестными. Государственное агентство «БелТА» передавало, что встреча была организована, поскольку президенту страны важно «услышать мнения всех». Лукашенко в ходе встречи также заявил, что «Конституцию на улице не напишешь».