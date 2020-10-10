Лукашенко встретился в СИЗО с арестованными оппозиционерами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в СИЗО КГБ с арестованными членами Координационного совета белорусской оппозиции, передает белорусское государственное агентство «БелТА» со ссылкой на Telegram-канал «Пул первого».
«Президент это утро провёл в СИЗО КГБ... Там он четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, находящимися в СИЗО», — говорится в сообщении.
Отмечается, что встреча была организована, поскольку Лукашенко важно «услышать мнения всех», белорусский президент также заявил, что «Конституцию на улице не напишешь».
Ранее Лукашенко заявил, что «спас» экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую от того, чтобы стать «сакральной жертвой» оппозиции. Лукашенко добавил, что он вывез ее из страны по ее же просьбе, а также оказал материальную помощь.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы. С ней согласились страны Европейского союза, которые отказались признать Лукашенко легитимным президентом. Позже Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей, а также об усилении охраны границ с Украиной.
23 сентября в Минске Лукашенко в шестой раз вступил в должность президента Белоруссии. Как сообщало агентство «БелТА», церемония инаугурации прошла во Дворце независимости. Дата и время инаугурации до последнего держались в тайне. Кадры с церемонии были показаны в эфире телеканала «Беларусь 24» позднее самой процедуры, иностранные послы не приглашались. По заявлению минюста Белоруссии, приглашение послов не является обязательным согласно законодательству, а сама инаугурация прошла в соответствии с законом.