‎Лукашенко призвал не сравнивать события в Белоруссии и Киргизии

В Белоруссии акции протеста начались после выборов президента, в которых одержал победу Лукашенко, в Киргизии – после парламентских выборов. Сегодня президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку премьер-министра и правительство, а также ввел чрезвычайное положение в Бишкеке и поручил ввести в столицу войска.