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‎Лукашенко призвал не сравнивать события в Белоруссии и Киргизии

Ведомости

Сравнивать события, происходящие после выборов в Белоруссии и Киргизии, непрофессионально, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».

«В последнее время принято сравнивать события в Беларуси (неудавшийся переворот) с "успешным" переворотом в Кыргызстане. Должен заметить, что это абсолютно непрофессиональное сравнение, и нам не следует проводить здесь параллели», – сказал Лукашенко на совещании по актуальным вопросам.

Происходящие в Киргизии события стали возможны ввиду отсутствия вертикали власти, а также из-за клановой борьбы и «непомерной» коррупции, добавил Лукашенко. По его словам, государственные структуры Белоруссии настолько привыкли к акциям протеста, что перестали к ним серьезно относиться. Он подчеркнул, что протесты в стране «сдулись», но появился больший радикализм.

В Белоруссии акции протеста начались после выборов президента, в которых одержал победу Лукашенко, в Киргизии – после парламентских выборов. Сегодня президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку премьер-министра и правительство, а также ввел чрезвычайное положение в Бишкеке и поручил ввести в столицу войска.

Ранее по теме: Президент Киргизии ввел режим ЧП в Бишкеке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных