Лукашенко призвал не сравнивать события в Белоруссии и Киргизии
Сравнивать события, происходящие после выборов в Белоруссии и Киргизии, непрофессионально, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».
«В последнее время принято сравнивать события в Беларуси (неудавшийся переворот) с "успешным" переворотом в Кыргызстане. Должен заметить, что это абсолютно непрофессиональное сравнение, и нам не следует проводить здесь параллели», – сказал Лукашенко на совещании по актуальным вопросам.
Происходящие в Киргизии события стали возможны ввиду отсутствия вертикали власти, а также из-за клановой борьбы и «непомерной» коррупции, добавил Лукашенко. По его словам, государственные структуры Белоруссии настолько привыкли к акциям протеста, что перестали к ним серьезно относиться. Он подчеркнул, что протесты в стране «сдулись», но появился больший радикализм.
В Белоруссии акции протеста начались после выборов президента, в которых одержал победу Лукашенко, в Киргизии – после парламентских выборов. Сегодня президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков отправил в отставку премьер-министра и правительство, а также ввел чрезвычайное положение в Бишкеке и поручил ввести в столицу войска.